Commentaire de Kaspersky sur le cryptage de bout-en-bout de WhatsApp

septembre 2021 par Kaspersky

Victor Chebyshev, Senior Security Expert chez Kaspersky commente : « Selon les conditions générales de WhatsApp, si un utilisateur se plaint de contenus inappropriés ou du compte d’une personne, le service a alors accès à ses messages récents. De nombreuses personnes ont faussement conclu que ce règlement annule le cryptage de bout-en-bout (E2E).

Il n’est pas réaliste de prétendre que WhatsApp a accès à exactement cinq messages récents, comme cela a été affirmé. Il convient de faire la distinction entre des termes tels que le cryptage de bout-en-bout et le bouton "Signaler", car il s’agit d’algorithmes totalement différents. Le cryptage de bout-en-bout donne à l’utilisateur et au destinataire une clé spéciale pour déverrouiller et lire les messages. Même si la plateforme de messagerie fournit un cryptage de bout-en-bout, cela ne signifie pas que votre interlocuteur ne peut pas envoyer de messages privés de votre conversation à quelqu’un d’autre à votre insu. Et vice versa - après avoir appuyé sur le bouton "signaler", les modérateurs de WhatsApp n’ont pas accès à toutes vos données et ne les collectent pas. Ils reçoivent les informations que vous leur fournissez seulement après leur signalement. Nous concluons cela en nous basant uniquement sur les conditions générales de WhatsApp, néanmoins, il n’y a pas encore de preuve technique concernant cette allégation.

En ce qui concerne les problèmes de confidentialité, il est important de rappeler qu’aucun type de communication en ligne ne peut être absolument 100% privé. La présence d’un système de cryptage et la confiance dans une application sont deux choses complètement différentes. Et faire confiance à la personne avec laquelle vous discutez est encore un autre sujet. Même la discussion la plus secrète et la plus protégée peut être photographiée. De même, le cryptage du trafic de bout-en-bout ne signifie pas que l’autre personne n’enverra pas votre message à quelqu’un d’autre. »