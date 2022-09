Commentaire Trellix suite aux annonces cybersécurité du Ministre du Numérique

septembre 2022 par Fabien Rech, Senior VP EMEA de Trellix

« Nous nous réjouissons des annonces et des investissements promis par le Ministre délégué au Numérique, dont l’ambition de dynamiser toujours plus le secteur de la cybersécurité en France est plus que jamais la bienvenue.

L’enjeu est grand quand on sait que la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine pénalise actuellement plus de 8 entreprises françaises sur 10. En effet et alors même que les menaces ne cessent de se multiplier et de gagner en complexité, la pénurie de professionnels s’accentue en France, comme à travers le reste du monde, dans un secteur qui reste pourtant largement perçu comme porteur d’avenir. Forts de notre expertise multi-marchés et des initiatives que nous avons récemment mises en place pour lutter contre cette pénurie de talents, nous espérons être appelés collaborer plus étroitement avec le gouvernement français afin qu’il continue à élaborer activement des pistes de solutions pour l’avenir de notre secteur. »