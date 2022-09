Commentaire Trellix suite au dévoilement des capacités satellite de l’iPhone 14

septembre 2022 par Christiaan Beek, scientifique en chef et ingénieur principal chez Trellix

Christiaan Beek, scientifique en chef et ingénieur principal chez Trellix, décrypte en quoi cette innovation rend les appareils de téléphonie mobile vulnérables aux cyberattaques.

Le 7 septembre, Apple procédait au lancement de l’iPhone 14 et annonçait que celui-ci disposera d’une connection satellite permettant d’envoyer des messages d’urgence même en l’absence de réseau disponible.

« Bien que les capacités de communication par satellite des appareils de téléphonie mobiles comportent de nombreux avantages, notamment en ce qui a trait aux services d’urgence, les satellites et les technologies de communication émergentes en orbite terrestre basse (OTB) sont des cibles faciles à atteindre pour les hackers. Nous l’avons vu plus tôt cette année lorsque des cybercriminels ciblant l’Ukraine ont attaqué des satellites pour mettre hors service différents canaux de communication et perturber les services dans l’ensemble du pays.

A mesure que les satellites deviennent plus connectés, à l’image de n’importe quel appareil connecté à Internet, Ils deviennent plus susceptibles d’être ciblés par des cybercriminels. L’ajout de millions d’appareils mobiles grand public à ces réseaux accroît encore ce risque. Afin que nous puissions tous bénéficier des avantages qu’offre la connectivité satellite, il est fondamental que l’industrie reconnaisse qu’une action est nécessaire pour protéger efficacement ces services et les données de tous les utilisateurs. Si je résume, il fut retenir que la connectivité par satellite peut facilement être perturbée par les actions d’acteurs malveillants ».