Commentaire Trellix : Création d’un cadre européen de coordination des cyberattaques dans le secteur financier

février 2022 par Raj Samani, Chief Scientist chez Trellix

L’appel à la création de ce nouveau cadre européen répond à un besoin urgent de protection des faits de cybercriminalité à l’encontre de ces secteurs. Un constat que l’on retrouve dans le dernier rapport des menaces de Trellix qui révèle qu’au troisième trimestre 2021, le secteur financier étant le plus ciblé, avec 22 % des ransomwares et 37 % des APT (Advanced Persistent Threat, ou menaces persistantes avancées) détectés. Toujours selon le rapport, les cyber incidents signalés publiquement dans le secteur financier ont augmenté de 21 % par rapport au deuxième trimestre 2021. Et cette tendance semble s’inscrire dans le temps.

Raj Samani, Chief Scientist chez Trellix commente : « La gravité et la fréquence des cyberattaques à l’encontre du secteur financier continuent d’augmenter à mesure que les techniques évoluent. Il est indispensable de mieux comprendre les risques cyber et de mettre en place des plans efficaces pour y répondre et prévenir les incidents, de sorte à minimiser l’impact financier que ces attaques représentent. Par ailleurs, le dernier rapport des menaces de Trellix démontre la velléité des groupes étatiques pour les secteurs de la finance et autres industries critiques ».