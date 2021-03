Commentaire McAfee : Rester vigilant face aux campagnes de phishing

mars 2021 par McAfee

Alors que les consommateurs continuent à s’adapter à leurs nouveaux univers numériques les cybercriminels cherchent à en tirer profit. Plus les personnes passent de temps en ligne à interagir avec diverses applications et services, plus ils sont exposés aux risques et à des menaces telles que les attaques de phishing. Dernière campagne de phishing en date remontée par Numerama, sur Facebook Messenger, de nombreux utilisateurs déclarent avoir reçu un message de leur contacts accompagné d’un lien suspect qui renvoie vers une vidéo. Derrière ceci, se cache en réalité une tentative de piratage. En effet, un cybercriminel utilise le compte d’un contact afin de propager le phishing. C’est au moment où la vidéo est lancée que l’attaque se produit. Tous les contacts de la personne qui a malencontreusement cliqué sur le lien recevront alors ce message trompeur.

Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee France, commente :

"La pandémie a changé le mode de vie des Français, tant en ligne que hors-ligne. En conséquence, les criminels ont également changé leur façon de cibler les internautes, et cette tendance devrait se poursuivre en 2021. Il faut s’attendre à une augmentation des messages de phishing et de sms contenant des URL malveillants. Pour protéger les utilisateurs contre ces risques, il est important de faire preuve de prudence avant de cliquer sur des liens provenant de personnes familières ou non et demander plus d’informations, lors de la réception d’un message inattendu".

Ce type de campagne de phishing représente l’occasion pour McAfee, de rappeler les bons gestes que les consommateurs doivent adopter au quotidien afin de rester en sécurité :

• Ne pas cliquer trop vite. Avant de cliquer sur un lien contenu dans un e-mail ou un SMS, il faut toujours vérifier à la source si une promotion ou une information d’expédition est disponible.

• Contacter la personne. En cas de réception d’une demande suspecte par email de la part d’un collègue, d’un ami ou d’un membre de la famille, il faut contacter directement la personne avant d’ouvrir le message ou d’y répondre.

• Utiliser l’authentification multiple pour vérifier l’authenticité des utilisateurs et ajouter un niveau de sécurité supplémentaire.

• Se connecter avec prudence. Si on doit effectuer des transactions sur une connexion Wi-Fi publique, utiliser un réseau privé virtuel (VPN) comme McAfee® Safe Connect.

• Naviguer avec une sécurité accrue en utilisant un outil comme McAfee WebAdvisor pour bloquer les logiciels malveillants et les sites de phishing si on clique sur un lien malveillant.

• Protéger son identité et ses informations personnelles importantes en utilisant McAfee Identity Theft Protection, qui aide également à récupérer ses informations si notre identité est compromise.

• Changer son mot de passe immédiatement en cas de doute suite l’ouverture d’un lien malveillant.