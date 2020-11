Commentaire McAfee : Le piratage de Spotify a permis le vol des identifiants de 47 456 utilisateurs francais

novembre 2020 par McAfee

Alors que Spotify a été victime d’un piratage de 400 000 comptes, dont 47 456 appartenant à des utilisateurs français, la sécurisation de ses données personnelles est toujours une priorité et une nécessité. Pour éviter ces piratages, McAfee propose un ensemble de conseils et astuces pour renforcer ses mots de passe.

Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee, commente : « Les mots de passe sont un élément fondamental de la sécurité en ligne, car ils nous permettent d’accéder à un appareil, une application ou un site web rapidement et en toute sécurité. Cependant, il peut être facile de les considérer comme acquis et avec nos vies bien remplies, d’oublier les principes de base de sécurité des mots de passe.

Avec autant d’identifiants à retenir pour les différents appareils et applications, on finit par utiliser le même mot de passe pour tout, ce qui affaiblit la sécurité autour de leurs données. Pour limiter les risques d’être victime d’une escroquerie en ligne et de se faire voler ses données personnelles, il est donc important d’utiliser des mots de passe uniques, en veillant à ce que les mots de passe individuels restent aléatoires et obscurs.

De plus, les mots de passe ne doivent jamais être partagés avec autrui. Il peut sembler inoffensif de les partager avec ses amis ou ses proches, mais cela pourrait faire en sorte que des informations personnelles essentielles tombent entre de mauvaises mains. Nous recommandons également de changer les mots de passe environ tous les trois mois pour rester aussi sûrs que possible en ligne et protéger ce qui compte, y compris les informations privées telles que les coordonnées bancaires en ligne. »

Les conseils de McAfee pour créer des mots de passe infaillibles :

Éviter l’usage de mots contenant des informations personnelles. Les mots de passe qui contiennent des informations personnelles, telles que son nom, son adresse ou le nom de son animal de compagnie, sont plus faciles à deviner. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on partage de nombreuses informations personnelles en ligne. Mais on peut utiliser des préférences personnelles peu connues pour créer des phrases de passe fortes.

Astuces : - Essayer de faire de son mot de passe une phrase, avec des chiffres et des caractères aléatoires. Par exemple, si on aime les romans policiers, on peut choisir la phrase suivante : ILoveBooksOnCrime

Ensuite, on peut substituer des lettres aux chiffres et aux caractères, en mettant une partie en capitales pour la rendre encore plus robuste, comme par exemple 1L0VEBook$oNcRIM3 !

Si on doit utiliser des informations personnelles lors de la mise en place de questions de sécurité, il faut choisir des réponses qui ne sont pas faciles à trouver en ligne.

Garder tous ses mots de passe et « passphrases » privés.

Ne jamais réutiliser ses mots de passe. Si on réutilise des mots de passe et que quelqu’un devine un mot de passe pour un compte, il peut potentiellement l’utiliser pour se connecter à d’autres comptes. Cette pratique est devenue encore plus risquée ces dernières années, en raison du nombre croissant d’exfiltrations de données subies par les entreprises. Avec un seul piratage, les cybercriminels peuvent mettre la main sur des milliers de mots de passe, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour tenter d’accéder à plusieurs comptes.

Astuces :

Utiliser des mots de passe uniques pour chacun de ses comptes, même si c’est pour un compte qui ne contient pas beaucoup d’informations personnelles. Ceux-ci peuvent également être compromis, et si on utilise le même mot de passe pour des comptes plus sensibles, ils sont également en danger.

Si un site web ou un service de surveillance que l’on utilise avertit que les données ont pu être exposées, changer son mot de passe immédiatement. Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Si la seule pensée de créer et de gérer des mots de passe complexes fait peur, on peut se servir d’un gestionnaire de mots de passe. Il s’agit d’un logiciel qui peut créer des mots de passe aléatoires et complexes pour chacun des comptes, et les stocker en toute sécurité. Ainsi, pas besoin de se souvenir de tous ses mots de passe - on peut simplement s’en remettre au gestionnaire de mots de passe pour les saisir en cas de besoin.

Astuces :

Rechercher un logiciel de sécurité qui comprend un gestionnaire de mots de passe

S’assure que son gestionnaire de mots de passe utilise une authentification à plusieurs facteurs, c’est-à-dire qu’il utilise plusieurs éléments d’information pour identifier l’utilisateur, comme la reconnaissance faciale, une empreinte digitale et un mot de passe