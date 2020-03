Commentaire McAfee - Journée mondiale de la sauvegarde

mars 2020 par Lam Son Nguyen, Partner Product Manager, Mobile and ISP, McAfee

« Les données sont considérées comme l’un des capitaux les plus précieux du monde moderne. Il s’agit d’un véritable or numérique. Tous les documents, photos ou e-mails contenus dans les appareils représentent des informations importantes à conserver en toute sécurité. C’est pourquoi nous devrions tous participer à la Journée mondiale de la sauvegarde ! »

« Bien que la sauvegarde de ses données personnelles et sensibles soit une précaution à mettre en œuvre de façon régulière, cette journée est spécifiquement consacrée à la sauvegarde des fichiers et des données qui comptent le plus. Cela semble fastidieux, mais cela représente moins de travail que les ennuis dans lesquels on se retrouve après avoir perdu des fichiers importants ».

Quelques conseils pour sauvegarder ses données en toute cybersécurité :

• Parce qu’on n’est jamais trop prudent, nous recommandons de sauvegarder ses données sur un disque dur externe ET sur un service cloud.

• Sauvegarder les données de ses appareils mobiles sur un ordinateur central pour une couche de sécurité et de protection supplémentaire.

• En plus de programmer des sauvegardes de données régulières nous conseillons de vérifier régulièrement ses capacité à restaurer les données à partir des sauvegardes. Cela perme de s’assurer qu’elles ont été effectuées correctement et qu’elles n’ont pas été compromises.