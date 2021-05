Commentaire McAfee : 100 millions d’objets connectés menacés, l’importance de sécuriser ses appareils connectés

mai 2021 par McAfee

Récemment 100 millions d’objets connectés ont potentiellement été concernés par de nouvelles failles de sécurité. Les attaques ciblent les réseaux Wi-Fi et par conséquent tous les équipements qui y sont reliés.

Les appareils connectés possèdent des systèmes intégrés dotés de micro-logiciels, de logiciels et de systèmes d’exploitation. De ce fait, ils sont exposés aux mêmes vulnérabilités qu’un ordinateur, à savoir les logiciels malveillants et les cyberattaques.

L’une des raisons pour lesquelles les objets connectés sont si vulnérables est leur structure de mise à jour, ou son absence. Les objets connectés ne bénéficient pas des mises à jour de sécurité rigoureuses dont bénéficient les PC portables ou les smartphones. Comme ils ne reçoivent pas fréquemment des mises à jour - et dans certains cas, jamais - ils ne reçoivent pas les correctifs de sécurité nécessaires pour rester constamment sécurisés.

Sans ces mises à jour, les cybercriminels peuvent pirater ces appareils et tirer parti des composants matériels qui en font un risque important pour les utilisateurs. Par exemple, ils peuvent suivre l’emplacement d’une personne grâce au GPS d’un appareil, ou écouter des conversations privées grâce à une caméra vidéo ou une technologie audio. Il est donc essentiel de sécuriser tous ces appareils connectés pour éviter d’être confronté à un quelconque piratage.

C’est pour cette raison que Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee France a tenu à partager quelques conseils pour sécuriser ses appareils connectés afin d’éviter aux consommateurs d’être exposés à des vulnérabilités similaires :

• Acheter auprès de marques réputées – Il est impératif de choisir des produits de marques de confiance et de bonne réputation en matière de support et de fonctions de sécurité intégrées.

• Changer le nom d’utilisateur et les mots de passe par défaut - Les noms et mots de passe par défaut sont souvent disponibles sur le Dark Web, ce qui permet aux cybercriminels de se connecter sur les appareils d’utilisateurs. Une fois connectés, ces derniers peuvent utiliser la connexion pour distribuer des logiciels malveillants visant à infecter les ordinateurs ou les smartphones connectés au même réseau.

• Configurer un réseau invité - Pour protéger davantage les appareils riches en contenu, il faut configurer un réseau invité sur le routeur qui est exclusivement destiné à l’IdO du domicile. Avec un réseau d’invité, il est possible de s’assurer que les appareils ne sont connectés qu’aux bons moments et qu’avec les bonnes autorisations.

• Pratiquer une bonne hygiène des mots de passe – Il est impératif de changer les mots de passe par défaut. Pour renforcer la sécurité d’un appareil il faut le rendre unique et penser à le changer régulièrement. Pour moins de tracas, il existe le gestionnaire de mots de passe pour générer et sauvegarder les mots de passe complexes.

• Sécuriser son réseau – Le routeur est le pivot central de tous les appareils connectés, il faut le sécuriser autant que possible en vérifiant que le cryptage est bien activé pour brouiller les données afin que personne ne puisse y avoir accès. Une solution de sécurité complète permet de protéger facilement une maison connectée.

• Utiliser un logiciel de sécurité puissant – Il faut investir dans un logiciel de sécurité complet capable de détecter et de bloquer toute une série de menaces. Il faut également bien s’assurer qu’il comporte un pare-feu afin de protéger tous les ordinateurs et périphériques d’un réseau domestique. Il existe des solutions de sécurité qui offre un gestionnaire de mots de passe, une compatibilité multi dispositifs, une sécurité des appareils, un réseau privé virtuel (VPN), une surveillance des données, et qui garantit une connexion à Internet en toute sécurité.