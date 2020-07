Commentaire Gigamon : plus de 2 dirigeants d’entreprise sur 3 indiquent avoir surestimé leur progression en matière de transformation digitale durant la crise !

juillet 2020 par Gigamon France

La crise sanitaire a bousculé l’optimisme des équipes DSI qui les a contraint à renforcer leur stratégie afin d’éviter toute déficience, obsolescence ou faille de sécurité en cas de nouvelle crise majeure. En France, 71 % des dirigeants ont annoncé l’accélération et la priorisation de la transformations digitale au sein de leur entreprise.

Selon Bruno Durand, Vice-Président de la Région Europe du Sud et Centrale chez Gigamon France « Cette période inédite a été pour de nombreuses entreprises l’occasion de se remettre en question et de comprendre les nouveaux enjeux inhérents. Les modifications rapides du réseau et des outils soulèvent en effet de nouvelles préoccupations en matière de sécurité, de résilience et de performances. L’impératif pour les équipes NetOps est de s’assurer que la disponibilité du réseau, les performances et donc l’expérience utilisateur sont optimisées. C’était déjà un défi à temps plein, mais il est devenu encore plus complexe et exigeant. Les dirigeants d’entreprise ont aujourd’hui tout à gagner à repenser leur stratégie et de miser sur la visibilité et la sécurité de leurs infrastructures et outils réseaux. C’est pourquoi, Gigamon accompagne aujourd’hui plus que jamais les entreprises dans leur transformation digitale à travers des solutions qui allient visibilité, agilité et performance. »