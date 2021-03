Commentaire Gigamon : FBI Internet Crime Report 2020

mars 2021 par Gigamon

Le FBI vient publier son son rapport annuel, Internet Crime Report 2020, qui fait l’état des lieux du paysage de la cybersécurité et l’évolution des cyberattaques. Il en ressort qu’en 2020, le FBI a reçu 791 790 plaintes, soit une augmentation de plus de 300 000 plaintes par rapport à l’année précédente. Des attaques qui ont engendré 4,2 milliards de dollars de pertes pour les victimes contre 3,5 milliards en 2019. Le rapport offre également une vue d’ensemble au niveau international ainsi que le classement des pays recevant le plus de plaintes. On retrouve le Royaume-Uni à la première place du classement avec 216 633 plaintes, la France (7e) et l’Allemagne (8e).

Un constat également partagé par Gigamon dans le cadre de son étude Zero Trust. Une étude, menée dans ces trois pays européens. Ainsi 84% des DSI/RSSI interrogés ont constaté une augmentation des menaces en 2020. L’étude Gigamon révèle, par ailleurs, que 36% de ces DSI/RSSI cherchent à investir dans de nouvelles solutions afin d’assurer la pérennité de leur entreprise, ceci malgré des budgets réduits et une grande incertitude sur l’avenir.

Une solution semble toutefois faire ses preuves et gagner en popularité chez de nombreuses entreprises : l’approche Zero Trust. Elle leur permet notamment de renforcer la sécurité de leurs réseaux et réduire les risques. En effet, 67 % des responsables informatiques déclarent avoir déjà adopté une stratégie en ce sens ou prévoient de le faire. De plus, 87% des personnes qui ont entamé leur transition vers un modèle Zero Trust déclarent que son adoption a amélioré leur productivité. Le modèle Zero Trust est aujourd’hui considéré comme une approche stratégique pour aider les entreprises à faire face aux nouveaux défis du monde de demain.

Bertrand de Labrouhe, Senior Sales Director South Europe chez Gigamon commente : « Le contexte économique et numérique actuel a mis à mal les infrastructures des entreprises et relevé d’importantes failles. En effet, plus de la moitié des responsables informatiques ont indiqué que le télétravail avait rendu leur entreprise plus vulnérable aux attaques malveillantes (phishing, ransomwares…). Les cybercriminels profitent du passage massif au télétravail et de l’utilisation par les employés de dispositifs non sécurisés pour lancer plus d’attaques qu’auparavant. Les entreprises se retrouvent donc indéniablement dans une période complexe et tentent de faire face à des pressions imprévisibles de toutes parts. Il est cependant crucial qu’elles continuent à investir dans des mesures de cybersécurité pour minimiser la menace d’activités malveillantes. Des pratiques telles que l’architecture Zero Trust peuvent garantir la sécurité des entreprises sans compromettre leur productivité » .