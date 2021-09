Commentaire Gigamon : 80% des entreprises s’attendent à subir une fuite de données dans les 12 prochains mois

septembre 2021 par Bertrand de Labrouhe, Senior Sales Director South Europe chez Gigamon

La société Trend Micro a récemment présenté son étude Cyber Risk Index, qui fait état des attaques subies par les entreprises et de leur capacité à y répondre. Il en ressort principalement que 80 % des entreprises interrogées s’attendent à subir une fuite de données au cours de l’année. Un constat sans appel qui rejoint les conclusions apportées par le rapport annuel sur la défense contre les cybermenaces 2021 de Gigamon et CyberEdge Group.

Le Cyberthreat report de Gigamon révèle que 86 % des entreprises déclarent avoir été victimes d’une attaque réussie sur les 12 derniers mois tandis que 40 % d’entre elles ont été au moins six fois ciblées. De plus, elles sont 76 % à affirmer avoir potentiellement été touchées par une attaque réussie. Le manque de sensibilisation des employés à la sécurité et le manque de personnel qualifié ressortent comme étant les premiers obstacles relevés.

Bertrand de Labrouhe, Senior Sales Director South Europe chez Gigamon commente : « La pandémie a radicalement changé l’organisation des entreprises. Avec la généralisation du télétravail et la bascule de nombreux services sur le cloud, les cyberattaques connaissent une recrudescence exponentielle. Dès lors, se défendre contre les cybermenaces devient, plus que jamais, un enjeu majeur de la stratégie des entreprises. Même si elles ont aujourd’hui davantage conscience des enjeux vitaux et de leurs carences, elles sont malheureusement encore peu préparées, notamment en matière d’outils de sécurité. Pour relever ces nouveaux défis, les entreprises ont besoin de solutions qui conjuguent visibilité et efficacité mais également d’accentuer leurs efforts sur la formations de leurs employés à reconnaître les menaces potentielles. »