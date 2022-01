Commentaire Collibra - Journée Européenne de la protection des données - 28 janvier 2022

janvier 2022 par Stijn (Stan) Christiaens, co-fondateur et Chief Data Citizen de Collibra

A l’occasion de la Journée Européenne de la protection des données, ayant lieu ce vendredi 28 janvier, Stijn (Stan) Christiaens, co-fondateur et Chief Data Citizen de Collibra, livre un commentaire sur l’importance pour les entreprises d’être plus vigilantes aux questions de protection des données.

« Si ces deux dernières années ont été marquées par de nombreuses perturbations, le moment est venu de donner la priorité à la protection des données. Ces données ont le pouvoir de nous permettre de prendre les bonnes décisions, de nous développer et de stimuler l’innovation. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités : nous devons nous assurer que les données que nous utilisons sont fiables et qu’elles sont utilisées de la bonne manière.

D’autant plus que de nouvelles réglementations émergent, les entreprises doivent envisager la conformité de manière proactive plutôt que réactive. Souvent, les discussions sur la confidentialité sont centrées sur « les cases à cocher », simple exercice mais tout de même fastidieux. Au sein des entreprises, les processus de protection des données sont de plus en plus cloisonnés entre différentes équipes ayant une vision fragmentée de la véritable responsabilité.

Il est temps de faire évoluer les choses, surtout que les consommateurs tiennent de plus en plus les entreprises responsables de la mauvaise gestion de leurs données. Il devient essentiel de recadrer la conversation autour de la confidentialité des données pour être moins complaisants et plus proactifs. Nous devons agir plus rapidement afin de rassembler autant d’acteurs possibles pour avoir un réel impact, et investir dès maintenant dans la mise en place de processus durables afin de devancer le marché et la concurrence. »