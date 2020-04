Comment surmonter les « troubles de l’anxiété » liés aux données

avril 2020 par Gerardo Dada, Chief Marketing Officer de DataCore Global

Les troubles de l’anxiété liée à la gestion des données existent vraiment. En effet, le volume d’informations explose de nos jours et le stockage, la protection, la gestion et l’utilisation de toutes ces données génèrent logiquement de l’inquiétude et du stress.

Volume de données générées à ce jour

Certaines estimations suggèrent que d’ici la fin de l’année 2020, il y aura 40 fois plus d’octets de données qu’il n’y a d’étoiles dans l’univers observable [1]. Le « Big Data » a pris des proportions gigantesques. Ce qui complique les choses, c’est qu’une grande partie de cette croissance est due à des données non structurées, qui sont les plus difficiles à recueillir, à gérer et à analyser, tels que le contenu des réseaux sociaux, l’activité des appareils mobiles ou intelligents, la vidéo, l’audio et le texte. Néanmoins, ce n’est pas la croissance mondiale de ces données qui conduit à l’anxiété.

En effet, ce qui va donner des nuits blanches et affoler le rythme cardiaque de nombreux informaticiens professionnels, c’est la croissance des informations qu’il faudra traiter dans leur propre organisation. De plus, le problème n’est pas seulement le volume de données, mais aussi la façon dont le monde est arrivé à la situation actuelle et le désordre qui en résulte.

Aujourd’hui, très peu d’organisations ont la chance de pouvoir partir de zéro, une infrastructure informatique « vierge », avec l’ensemble des technologies et des systèmes les plus récents. Au lieu de cela, la majorité des infrastructures sont des systèmes existants ayant évolué au fil du temps, souvent à la suite d’une croissance organique, d’acquisitions d’entreprises, de fusions ou d’expansions géographiques. Dès lors, la plupart des professionnels se retrouvent avec un paysage de stockage mixte, chaotique et confus. Cela comprend souvent une combinaison d’investissements classiques divers, de systèmes plus modernes et de stockage en ligne. Cela peut également signifier que le stockage est géographiquement dispersé. En effet, selon Gartner : « L’infrastructure est partout. Vos données aussi » [2]. Par ailleurs, ce type d’environnement mixte entraîne inévitablement des silos de stockage incroyablement complexes, coûteux et difficiles à gérer. Cela semble être la définition même du « désordre ».

Parvenir à un état de calme, de contrôle et de confiance

La question est la suivante : comment aller au cœur du problème et rétablir le niveau de contrôle nécessaire pour gérer correctement l’ensemble du portefeuille de stockage, où qu’il se trouve et ainsi, faire gagner 20 minutes par jour à chaque utilisateur en leur évitant de se battre pour retrouver des fichiers. Qui plus est, de réduire de 10 % le nombre de tickets de support que les équipes informatiques surchargées doivent traiter tous les jours.

Voici quelques pistes :

Des taux d’amélioration de la productivité et de la collaboration peuvent être atteints en créant un espace de noms global couvrant l’ensemble du portefeuille de stockage (NAS, serveurs de fichiers, stockage d’objets et stockage en ligne). Associée à des capacités de recherche avancée, cette solution permet aux utilisateurs et aux applications de gagner en visibilité, d’accélérer les accès et de contrôler l’ensemble des données largement dispersées.

Optez pour des fonctions avancées de thin provisioning, de déduplication et de compression à l’échelle globale pour améliorer les taux d’utilisation du stockage jusqu’à 75 % et supprimer le risque de voir inutilisée une partie de la capacité.

Appuyez-vous sur des possibilités ultra modernes de déplacement des données vers un stockage à plusieurs niveaux basé sur des stratégies prédéfinies pour vous libérer du cauchemar que représentent les mises à niveau du stockage à six chiffres, tout en optimisant les coûts d’investissement et les performances.

Sélectionnez des fonctionnalités avancées de chiffrement, d’équilibrage automatique de la charge, de réplication, de récupération et de snapshots pour avoir l’esprit tranquille en sachant que vos données sont sécurisées et bien protégées

Devenez capable d’intégrer et de commencer à gérer vos divers systèmes de stockage ultra rapidement et retrouvez votre sérénité.

Grâce à ces étapes, vous serez en mesure d’intégrer et de commencer à gérer divers systèmes de stockage ultra rapidement afin de contrer l’anxiété. En optimisant son système de stockage, l’objectif est de guérir les désordres liés aux données pour surmonter le stress et l’anxiété.

[1] Source : Domo.com. Les données ne dorment jamais 7.0 (en anglais)

[2] Source : Gartner. Les 10 principales tendances ayant une incidence sur l’infrastructure et les opérations pour 2020 (en anglais)