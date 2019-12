Comment se faire cyber attaquer durant les fêtes

décembre 2019 par Juliette Rizkallah – Chief Marketing Officer SailPoint

La saison des cadeaux et des vœux est revenue. Les chants de Noël résonnent dans les rues, les grands magasins dévoilent leurs vitrines et leurs promotions, et les gens se rassemblent pour festoyer avec leurs proches.

Alors que vous dressez vos plans pour les fêtes, nous savons que n’avez pas une minute à perdre pour que tout soit prêt à l’heure dite. Nous avons donc conçu ce petit guide pour vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour vous faire pirater au cours des semaines à venir.

Promotions trop belles pour être honnêtes

Nous cherchons tous à faire de bonnes affaires durant les fêtes, et rien de mieux que d’en trouver une dans sa propre boîte mail ! Vous avez reçu un email qui vous propose un super prix pour la TV que vous convoitez ? Ne perdez pas votre temps à vous interroger sur le lien à cliquer ou à verifier l’expéditeur, car les meilleures affaires sont à saisir immédiatement ! Cliquez simplement et voyez ce qui se cache derrière – vous ferez l’envie de tous vos voisins avec ce nouvel écran tendance !

Partager les joies du Wi-Fi

Soyons honnête, même avec votre super nouvel écran de TV vous passerez toujours trop peu de temps avec votre famille et vos amis. Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie à ouvrant votre réseau Wi-Fi. Zut, même vos voisins apprécieront votre goût du partage, mais votre neveu ne vous en voudra plus d’avoir à taper ce fichu mot de passe de 27 caractères alphanumériques. Vidéo streaming pour tout le monde !

Il vous regarde même lorsque vous dormez

Comment pensez-vous que le Père Noël tout là-bas dans le Nord s’en sort pour répondre à tous les enfants à travers le monde ? Chaque jour et même à son âge, il a des yeux et des oreilles partout grâce à la puissance des objets connectés. Même les jouets connectés à Internet de vos enfants l’aident à avoir un œil attentif sur ce qu’ils font et à vérifier s’ils ont reçu les derniers cadeaux à la mode ou simplement un bon vieux quartier d’orange dans leurs souliers.

Voyons les choses en face, les fêtes sont stressantes. Se préoccuper de notre cyber sécurité n’est pas quelque chose qui vient à l’esprit de beaucoup d’entre nous lorsque nous trempons nos lèvres dans une coupe de champagne. Donc plutôt que perdre ne serait-ce qu’une minute de vos congés de fin d’année et laisser l’angoisse d’être piraté gâcher vos festivités, voici ce petit guide de toutes les façons qui vous permettront vous et à votre famille d’exposer vos informations et vos données personnelles à tout le monde pour le meilleur et surtout pour le pire. Haut les coeurs !