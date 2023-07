Comment savoir si votre téléphone est victime de piratage ?

juillet 2023 par Arnaud De Backer Channel Sales Manager EMEA Chez Keeper Security

La vulnérabilité des smartphones aux cyberattaques est devenue un sujet de préoccupation majeur depuis que les pirates informatiques cherchent en permanence à exploiter les failles de sécurité pour accéder à vos données confidentielles. Vous avez des doutes sur votre smartphone ? Quelques indices peuvent vous mettre la puce à l’oreille en cas de piratage.

Comment savoir si votre téléphone est piraté ?

Voici quelques signes avant-coureurs qui peuvent indiquer que votre téléphone a été piraté : des pop-ups inhabituels ou inappropriés, une consommation de données supérieure à la normale sans raison apparente, des applications que vous n’avez pas téléchargées sur votre téléphone, une baisse rapide de la batterie, des problèmes de connexion à vos comptes, des demandes de code 2FA non sollicitées ou encore le voyant de l’appareil photo allumé... Si vous êtes concerné par l’un de ses signes, il y a de grandes chances que votre smartphone fasse l’objet d’un piratage. Changer alors immédiatement tous vos mots de passe depuis un ordinateur, en utilisant un gestionnaire de mots de passe pour les rendre forts et uniques. Désinstallez aussi toutes les applications suspectes que vous n’avez pas téléchargées vous-même. Et effectuez une réinitialisation d’usine de votre téléphone pour supprimer tout logiciel malveillant.

Comment les téléphones sont-ils piratés ?

Les téléphones peuvent être piratés de différentes manières :

· Escroqueries par hameçonnage : Les cybercriminels utilisent des tactiques d’ingénierie sociale pour inciter les gens à révéler des informations sensibles ou à cliquer sur des liens malveillants.

· Échange de carte SIM : Les cybercriminels peuvent échanger votre carte SIM pour intercepter vos communications et accéder à vos comptes.

· Applications de stalkerware : Des logiciels espions peuvent être installés à votre insu pour surveiller votre téléphone.

· Cliquer sur des fenêtres contextuelles de navigateur : Les pop-ups de navigateur peuvent contenir des liens malveillants qui infectent le téléphone.

Comment protéger votre téléphone contre les pirates ?

Pour ne plus que votre téléphone soit piraté à l’avenir, apprenez à repérer les escroqueries par hameçonnage et évitez de télécharger des applications à partir de sources non vérifiées. Évitez également d’utiliser le Wi-Fi public et utilisez toujours un VPN si nécessaire. Il est aussi primordial de garder votre logiciel à jour pour corriger les vulnérabilités connues. Et enfin, évitez au maximum de charger votre téléphone sur des bornes de recharge publiques pour éviter le juice jacking.

En suivant ces quelques conseils, vous pourrez mieux protéger votre téléphone contre les pirates malveillants et les logiciels malveillants.