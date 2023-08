Comment résoudre le problème de la pénurie de compétences en informatique avec une solution SASE ?

août 2023 par Check Point

Selon cybersecurityventures.com, le nombre de postes non pourvus en cybersécurité atteindra 3,5 millions en 2023, dont plus de 750 000 aux États-Unis. Cette pénurie de talents peut se traduire par une détection insuffisante des menaces, un affaiblissement de la sécurité et des problèmes de conformité.

Pour combler cette carence, les entreprises cherchent à externaliser leurs opérations et la maintenance quotidiennes auprès de fournisseurs de services informatiques et de sécurité.

Voici sept façons dont une solution SASE peut vous aider :

Une sécurité mise à jour en permanence

Pour garder une longueur d’avance sur les cybermenaces, il faut des mécanismes de défense en temps réel. Une solution SASE fournit les dernières informations sur les menaces afin de bloquer automatiquement les malwares et les sites de phishing les plus récents. Cette solution réduit la main-d’œuvre nécessaire pour maintenir vos pare-feu et vos passerelles à jour et en mesure de bloquer les menaces les plus récentes. Elle élimine également tout besoin de vérifier et de mettre à jour manuellement les solutions avec les renseignements les plus récents sur les menaces.

Gestion des correctifs sans effort

Le processus traditionnel d’application de correctifs peut mobiliser une quantité importante de ressources informatiques et de temps. Avec une solution SASE, la responsabilité des correctifs pour les vulnérabilités des passerelles, des navigateurs, des applications et des systèmes est transférée au fournisseur de sécurité dans le cloud (SASE). Au lieu d’appliquer des correctifs pour les nouvelles vulnérabilités tous les week-ends, un cloud IPS garantit que les systèmes soient virtuellement corrigés et protégés, de sorte que votre entreprise est en sécurité même si vous n’avez pas eu le temps d’appliquer les correctifs sur les systèmes eux-mêmes.

Sauvegarde et restauration simplifiées

Les solutions SASE proposent des services de sauvegarde et de restauration basés sur le cloud. Cela signifie que vous pouvez déléguer la tâche de créer, de gérer et de restaurer périodiquement les sauvegardes à votre fournisseur de services cloud, allégeant ainsi votre charge administrative.

Mise à l’échelle automatisée pour des performances optimales

Les pics saisonniers peuvent mettre à rude épreuve les infrastructures essentielles, car de nouveaux utilisateurs ont besoin d’accéder aux ressources critiques de l’entreprise, qu’il s’agisse d’applications web, SaaS ou privées. Les solutions SASE allègent la pression en fournissant des capacités de mise à l’échelle automatisées, en tirant parti de l’élasticité des clouds privés ou publics, afin de garantir des performances optimales pendant les périodes de forte demande. De plus, une solution SASE relève les défis liés aux fusions et acquisitions en intégrant de manière transparente les nouvelles entités dans le réseau.

BC/DR intégré

Les solutions SASE intègrent des fonctionnalités visant à garantir la continuité des opérations et la récupération après des incidents (BC/DR), faisant ainsi partie intégrante du service cloud. Vous devez prévoir un cas de force majeure tel qu’un incendie, une inondation ou un tremblement de terre ? Les solutions SASE fournissent normalement des PoP redondants dans la même région de disponibilité afin que vous puissiez maintenir une connexion locale rapide avec votre fournisseur de sécurité cloud et continuer de travailler.

Automatisation des tâches

L’un des principaux avantages de SASE c’est sa capacité à automatiser la création de tâches. Les solutions SASE simplifient les opérations informatiques en les rationalisant et en assurant le suivi de vos systèmes actuels de help desk et de chat (par exemple ServiceNow, Jira, Teams). Cela permet aux équipes informatiques de se concentrer sur les initiatives stratégiques plutôt que sur les tâches manuelles de routine.

Réduction des frais administratifs

La consolidation des principaux produits de sécurité réseau au sein d’une seule plateforme SASE réduit considérablement les frais administratifs quotidiens. Cela vous permet de tout gérer sur une seule plateforme pour ZTNA, SWG, FW, DLP, AV etc. Votre entreprise peut ainsi maximiser l’efficacité de ses équipes informatiques existantes grâce à une seule plateforme.