Comment profiter du Back Friday en toute cybersécurité ?

novembre 2021 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Ce vendredi 23 novembre, le Black Friday lancera la période des Fêtes avec ses traditionnelles promotions. L’occasion pour beaucoup d’entre nous de commencer leurs emplettes de Noël, ou de se faire plaisir à moindre coût. Voici profiter des offres sans vous mettre en danger :

• Utilisez une connexion sécurisée : Privilégiez les réseaux sécurisés pour faire votre shopping en ligne. Votre réseau domestique, par exemple, pour s’avérer un très bon choix, si vous avez configuré votre routeur. En revanche, le Wi-Fi offert gratuitement à l’intérieur du centre commercial pourrait présenter davantage de risques.

• Protégez vos appareils : Utilisez un appareil de confiance. En effet, qu’’il s’agisse de votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, assurez-vous que votre système d’opération et vos logiciels sont bien à jour. Et bien sûr, protégez vos appareils en utilisant une solution de sécurité complète provenant de source fiable.

• Soyez prudent sur les offres alléchantes : Rappelez-vous : si c’est trop beau pour être vrai… C’est probablement le cas ! Si vous recevez une offre promotionnelle qui semble incroyable, il vaut probablement mieux que vous preniez le temps de vous informer davantage. Toutes les offres alléchantes ne constituent pas des escroqueries, mais une certaine méfiance pourrait vous éviter bien des ennuis !

• Méfiez-vous des vendeurs trop curieux : Certains logiciels malveillants sont capables d’ajouter des questions aux formulaires que vous utilisez en ligne, donc si un site Web d’achat vous demande trop d’informations relatives à votre achat, comme demander votre numéro de sécurité sociale pour compléter une simple commande de jouets, mieux vaut abandonner la transaction et exécuter un scan de votre appareil immédiatement, pour vérifier la présence de logiciels malveillants.

• Portez une attention particulière à l’URL : Si possible, optez pour des sites et marques dignes de confiance qui offrent un environnement sécuritaire et qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes éventuels. Cependant, les fraudeurs peuvent créer de faux sites Web qui semblent presque identiques à leurs homologues d’origine. Pour les éviter, gardez un œil sur l’URL. Les faux sont facilement identifiables car ils utilisent des adresses Internet différentes de celles des pages officielles qu’ils tentent d’imiter.

• Informez-vous sur les politiques d’envoi et de retour : Une façon simple d’éviter un des types de fraude très fréquent pendant dans cette période de l’année – et pour l’ensemble de vos achats en ligne – est de toujours vérifier attentivement les politiques en vigueur sur le site d’achat consulté en matière d’envoi et de retour. En effet, certains sites peu scrupuleux peuvent vendre des biens défectueux, en mauvais état ou de simples imitations et refuser de vous offrir un remboursement par la suite.

• Vérifiez vos relevés bancaires et de carte de crédit : Examinez régulièrement vos relevés de carte de crédit et bancaires pendant la saison des Fêtes peut simplifier et accélérer la détection de fraudes potentielles, et donc, améliorer vos chances d’être dédommagé par votre banque en cas de fraude.

Ces conseils ne sont pas exhaustifs. Cependant, en mettant ceux-ci en vigueur, et en mettant votre bon sens en éveil en même temps que votre instinct de chasseur d’aubaines, vous pourrez probablement dormir sur vos deux oreilles après une journée de shopping effrénée.