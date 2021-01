Comment les entreprises peuvent-elles efficacement favoriser le travail à distance ?

janvier 2021 par Hugues Heuzé, Country Manager France, Pure Storage

De nombreuses entreprises accordent de plus en plus à leurs employés la possibilité de télétravailler. Ce modèle offre en effet de nombreux avantages à l’entreprise comme à l’employé, le plus important étant, dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la continuité des activités. Au-delà de cet impératif, les entreprises qui comptent beaucoup d’employés, ou dont l’implantation géographique est large, ont elles aussi besoin d’un moyen pour optimiser les charges de travail, et pour continuer d’alimenter leurs équipes avec du contenu de travail varié et sécurisé. Une infrastructure de bureau virtuel (VDI) permet à la fois aux travailleurs à distance d’accomplir un grand nombre de tâches, souvent à partir de sites distants ou via un téléphone portable, et à l’employeur de s’assurer que l’environnement de travail de l’employé correspond à la norme attendue.

Des avantages indéniables, mais aussi quelques vulnérabilités

Selon une étude du Harvard Business Review réalisée sur deux groupes d’employés, ceux travaillant à la maison ont répondu à une moyenne de 13,5 % d’appels en plus que ceux qui travaillaient au bureau, ont enregistré beaucoup moins de congés de maladie et ont fait faire à l’entreprise des économies sur l’aménagement de l’espace de bureau, le mobilier et l’équipement.

Cependant, le télétravail comporte aussi certains risques potentiels, notamment des problèmes de sécurité et de violation de données, en particulier si les travailleurs à distance se connectent au serveur de l’entreprise sur leurs propres appareils. Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont touchées par des cyberattaques qui drainent des millions de dollars et nuisent à la confiance des consommateurs, selon l’étude "Cost of Cybercrime 2019". La perte d’informations, associée à la perturbation des activités, représente plus de 75 % du total des pertes enregistrées par les entreprises à cause de la cybercriminalité.

Les problèmes de sécurité lors du travail à distance surviennent lorsque le système n’est pas approprié et que les correctifs sur les logiciels sont absents, mais aussi parce que de nombreuses entreprises ne disposent pas d’un plan régulier de mise à jour de leurs systèmes informatiques.

La VDI au service des télétravailleurs

Fournir à chaque travailleur son propre système informatique performant avec une interface utilisateur complexe peut être coûteux, et il est difficile d’en assurer une gestion durable par le service informatique. La VDI représente une alternative plus simple et plus sûre, offrant une protection plus facile contre les catastrophes et un meilleur rapport qualité-prix. Grâce à la virtualisation entre le serveur et le poste de travail, la VDI peut consolider à la fois le matériel et les logiciels au sein d’un seul système informatique pour une efficacité accrue et des performances constantes, quels que soient les appareils utilisés sur le site ou à domicile. En outre, elle permet aux employés d’accéder au même bureau, aux mêmes fichiers et aux mêmes informations, qu’ils utilisent un ordinateur de bureau à domicile, un ordinateur secondaire dans un nouveau lieu ou leur smartphone.

Grâce à la VDI, les ordinateurs de bureau sont hébergés dans le datacenter de l’entreprise tout en restant accessibles de n’importe où et à partir de n’importe quel appareil, grâce à la sécurité accrue des données, au coût total de possession (TCO) réduit pour les ordinateurs de bureau et à l’amélioration des performances des terminaux physiques. Les entreprises gagnent en agilité grâce à la possibilité de s’adresser à un large éventail d’utilisateurs, via divers dispositifs, tout en répondant à différentes exigences et applications informatiques. Tous ces avantages se traduisent par une nouvelle façon d’optimiser, de contrôler et de diffuser des contenus commerciaux de manière efficace.

La puissance du périphérique utilisé pour accéder au bureau virtuel n’impacte pas ou peu les performances, car le travail et le stockage sont effectués par le matériel de l’ordinateur hôte. Même si le télétravailleur se trouve loin du bureau principal, il peut travailler normalement grâce à la VDI, ce qui permet à l’entreprise de soutenir de nouveaux modèles commerciaux et d’améliorer à la fois son fonctionnement informatique et la satisfaction de ses utilisateurs.

Travailler depuis son domicile et n’importe où, sans temps d’arrêt

La mise en œuvre de la prochaine génération de VDI dépendra du bureau virtuel persistant, qui permet, grâce à des images du bureau complet, de conserver l’état et les paramètres de personnalisation entre chaque session. Les bureaux virtuels persistants consomment beaucoup plus d’espace de stockage par bureau, mais apportent aussi plus de flexibilité et de productivité, répondant aux besoins des utilisateurs. Ainsi, chaque employé dispose de la suite exacte d’applications dont il a besoin, et chaque appareil reste à jour. Une fois que les bureaux virtuels sont disponibles et qu’ils sont utilisés par une large proportion de collaborateurs, l’enjeu principal est d’assurer la disponibilité pour éviter les temps d’arrêt.

Les espaces de travail virtuels sont conçus pour permettre des mises à jour de sécurité régulières sans aucune interruption pour les utilisateurs. Grâce à plusieurs couches de protection, le système est maintenu et permet aux équipes informatiques de bloquer aisément les cyberattaques.

Les entreprises qui cherchent à mettre en œuvre la VDI doivent d’abord penser à ses avantages en termes de performance, de facilité d’utilisation et d’évolutivité, qui compensent sa complexité. Le travail à distance est une pratique inévitable dans le monde professionnel actuel très complexe, plein d’incertitudes et d’opportunités. Les solutions comme la VDI permettent aux entreprises de conserver ces avantages de façon transparente comme si le travail se faisait toujours au bureau, et ce même si de nouveaux employés viennent, à distance, renforcer les équipes, et répondre aux besoins des utilisateurs, sans complexité administrative et tout en réduisant les coûts.