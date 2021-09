Comment le stockage joue un rôle essentiel dans l’évolution des smartphones

septembre 2021 par Huibert Verhoeven, Vice-Président Senior des marchés émergents, Automobile et Mobile, chez Western Digital

Les premiers téléphones portables pesaient lourd, arboraient une antenne encombrante et avaient la taille d’une petite mallette. Depuis, leur design et leurs fonctionnalités n’ont cessé d’évoluer. Aujourd’hui, ils offrent la possibilité de télécharger rapidement des photos pendant les vacances, de vérifier l’identité du propriétaire par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, ou de faire un achat tout en diffusant simultanément un film. Ces fonctionnalités et technologies sont tellement ancrées dans notre vie quotidienne que nous les tenons souvent pour acquises.