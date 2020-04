Comment le Cloud se positionne comme un amortisseur à la crise

avril 2020 par Manuel Haas, Directeur Commercial de Use IT Cloud

La pandémie mondiale que nous traversons met nos entreprises à rude épreuve et nous amène en déployer de nouvelles méthodes de travail pour continuer à assurer une continuité de service. Dans ce contexte, le digital occupe désormais une place centrale dans les différents dispositifs déployés, notamment avec le fort développement du télétravail. Ainsi, au-delà des entreprises contraintes de mettre en sommeil leur activité, les autres acteurs (des grands comptes aux PME) ont largement opté pour le télétravail depuis maintenant un mois. Un premier constat s’impose, cette évolution brutale du mode de collaboration semble tenir le choc et fonctionner. Mais comment expliquer cela ?

La généralisation du Cloud montre sa pertinence

Depuis maintenant plusieurs années, le Cloud Computing connait un très fort développement au sein des entreprises qui ont largement fait évoluer leur système d’information et opter pour le Cloud pour mener à bien leurs opérations courantes (gestion, communication, applications métiers, sauvegarde, stockage, etc.). Au regard de ces éléments, les collaborateurs accèdent maintenant à leur environnement de travail en tout lieu et sur tous les devices du marché. En ce sens, le télétravail peut désormais être déployé à grande échelle.

Piloter au plus juste son infrastructure Cloud

Pour permettre aux collaborateurs d’accéder à leurs solutions dans les meilleures conditions et ne pas créer de rupture d’exploitation, il est fondamental de connaître précisément son infrastructure Cloud et la faire évoluer à la hausse comme à la baisse pour répondre aux réels besoins de l’entreprise. A priori évidente, une telle démarche est rarement prise en compte. Pourtant, traiter ce point avec la plus grande attention est l’assurance d’une part de garantir la performance de son système d’information, mais aussi de contenir les coûts liés au Cloud. En effet, une mauvaise utilisation de ses ressources cloud pourrait engendrer des coûts de fonctionnement inutiles et significatifs.

Une recherche de pilotage efficient

Forts de ces éléments, les opérateurs, directions des systèmes d’information, etc., sont plus que jamais à la recherche de moyens pour industrialiser cette tâche complexe. Parmi les initiatives que nous constatons, deux modèles semblent exister : le développement interne et l’utilisation des plateformes dites de CMP (Cloud Management Plateform). Cette dernière approche étant aujourd’hui largement utilisée par les plus grands acteurs du marché (croissance à deux chiffres régulière constatée). Une chose est sûre, la réflexion liée au pilotage de son infrastructure Cloud est une donnée à prendre en considération, quelle que soit l’option retenue.