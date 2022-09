Comment évaluer les intégrations d’identités pour réduire les risques de sécurité ?

septembre 2022 par Laurent Szpirglas, Regional Sales Manager France, Ping Identity

Lorsqu’elle est correctement architecturée, elle fournit les points d’intégration permettant de connecter n’importe quel utilisateur sur n’importe quel appareil à n’importe quelle application sur n’importe quel cloud. En raison des exigences uniques des grandes entreprises, il est impératif de mettre en place cette architecture. Ces exigences comprennent souvent une technologie déployée à la fois dans le cloud et sur site, des types d’utilisateurs divers, tels que des partenaires et des sous-traitants et un portefeuille d’applications composé de logiciels déployés localement, d’applications développées en interne, d’API et de SaaS. Ces nuances font qu’il est essentiel que les entreprises comprennent parfaitement les fonctionnalités d’intégration des fournisseurs potentiels pour s’assurer que leurs besoins sont satisfaits.

Les intégrations des fournisseurs ne sont pas toutes égales

Pour sécuriser les intégrations d’un fournisseur, vous devez comprendre comment aborder la sécurité des mots de passe. Certains fournisseurs de sécurité proposent un gestionnaire de mot de passe qui repose sur le stockage des mots de passe dans un répertoire, dans le cloud, et les propose à chaque besoin d’authentification. Cela présente des risques de sécurité importants, car les mots de passe peuvent facilement être compromis, ce qui a conduit les organismes de normalisation et les experts du secteur à mettre en garde contre cette méthode. Pourtant, certains fournisseurs d’identité utilisent encore cette pratique, tout en la masquant par des termes trompeurs comme « authentification web sécurisée ». Pour éviter ce risque, assurez-vous que votre fournisseur utilise la data fédération pour authentifier les utilisateurs de manière sécurisée. En remplaçant les mots de passe par un échange de tokens, la data fédération minimise le risque d’attaque. Lorsque votre fournisseur propose une autorité d’authentification qui agit comme un hub d’identité fédérée, toutes vos applications et tous les appareils des utilisateurs s’authentifieront de manière cohérente et sécurisée.

Autorité d’authentification : comment assurer la sécurité des intégrations

Une autorité d’authentification permet à vos employés d’accéder en toute sécurité à toutes les applications dont ils ont besoin depuis n’importe quel appareil. Elle permet une intégration facile avec les applications de l’entreprise, les sources d’authentification tierces, les divers répertoires d’utilisateurs et les systèmes IAM existants, tout en prenant en charge les versions actuelles et passées des normes d’identité. Pour concrétiser la vision de l’autorité d’authentification, vous devez intégrer trois facettes essentielles de votre entreprise.

1. Applications : L’authentification unique est une fonctionnalité essentielle qui vous permet d’offrir aux utilisateurs un accès transparent en un seul clic à leurs applications, sans avoir à se préoccuper de l’utilisation de plusieurs identifiants et mots de passe. Pour que le SSO puisse réaliser son potentiel d’augmentation de la productivité et de la commodité, il doit être appliqué à toutes les applications. Mais de nombreux systèmes d’identité ne sont pas à la hauteur en matière d’intégration d’applications que l’on trouve dans les grandes entreprises.

2. Authentification forte : L’identité doit prendre en compte tous vos investissements en matière de sécurité afin d’offrir une expérience transparente à vos utilisateurs et de favoriser une productivité et une agilité accrues. L’authentification multi-facteurs adaptative vous permet de bénéficier de ces avantages tout en protégeant votre personnel et les données de votre entreprise. L’authentification multi-facteurs adaptative vous permet d’exploiter les signaux de risque et les données provenant de sources multiples pour appliquer des politiques d’authentification adaptatives qui évaluent les appareils, le comportement et le contexte d’un utilisateur au-delà des mots de passe.

3. Authentification sans mot de passe : L’authentification sans mot de passe vous permet de trouver l’équilibre ultime entre la sécurité et l’expérience de l’utilisateur en minimisant votre dépendance aux mots de passe. L’absence de mot de passe doit être considérée comme un objectif. Pour l’atteindre, vous avez besoin des technologies adéquates pour prendre en charge les cas d’utilisation qui réduisent, voire éliminent, l’utilisation des mots de passe. Une autorité d’authentification fait de la suppression des mots de passe une réalité, même pour les entreprises les plus grandes et les plus complexes. En vous permettant de tirer parti du MFA adaptatif, une autorité d’authentification vous permet de minimiser l’exigence de mots de passe en fonction du comportement de l’utilisateur.

Sécurisez vos intégrations et votre entreprise avec une autorité d’authentification de la main-d’œuvre

Il est impératif que les entreprises comprennent parfaitement la manière dont les fournisseurs potentiels prennent en charge les intégrations afin de s’assurer que la sécurité n’est pas compromise. Des pratiques douteuses et des capacités insuffisantes peuvent introduire des risques inutiles. Une autorité d’authentification vous donne la certitude que vos intégrations et vos utilisateurs sont sécurisés. En même temps, elle vous donne la liberté de lancer rapidement de nouveaux produits et la flexibilité de faire évoluer l’identité sans être enfermé dans un fournisseur ou un écosystème particulier. Avec une autorité d’authentification, vous pouvez améliorer la posture de sécurité, stimuler la productivité des employés, augmenter l’agilité de l’entreprise.