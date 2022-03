Comment construire une carrière d’ingénieur chez SailPoint ?

mars 2022 par SailPoint

SailPoint permet à ses ingénieurs de connaitre les tenants et aboutissants de leur poste pour une meilleure compréhension de leurs objectifs et une progression continue dans leur domaine.

« Vais-je avoir une promotion cette année ? » C’est une question que vous vous êtes probablement posée à un moment donné de votre carrière. Si vous êtes manager, vous l’avez certainement entendue. Dans de nombreuses entreprises, la meilleure façon d’y répondre passe premièrement par la réponse à la question sous-tendue : « Qu’attend-on de moi pour obtenir une promotion ? ». Les managers et leurs équipes se sentiront légitimement frustrés s’ils « volent à l’aveuglette » sans savoir ce qu’on attend d’eux, et doublement s’ils voient quelqu’un d’autre être promu en estimant que cette personne ne l’a pas mérité. En outre, à mesure que vous accédez à des niveaux supérieurs de direction technique, les attentes de nombreuses entreprises sont souvent vagues et confuses, qu’il s’agisse de pratiques de codage ou de compétences d’équipe et interpersonnelles.

Un management réinventé

C’est pourquoi, chez SailPoint, le leader de la gouvernance des identités, la culture d’entreprise tourne autour des 4 « i », ses valeurs fondamentales. A savoir, l’Innovation, l’Impact, l’Intégrité et les Individus. Garder ces valeurs fondamentales tout en donnant à tous les membres de l’ingénierie des attentes plus claires pour chaque statut de l’entreprise, résulte d’une réflexion profonde de la signification de ces valeurs dans le contexte des carrières d’ingénieurs :

· Innovation - Comment ont-ils contribué à résoudre les problèmes des clients grâce à des idées créatives ? Comment contribuent-ils à améliorer le processus de création de logiciels ? Cette valeur amène à se demander comment un ingénieur exerce ses compétences techniques et de processus pour accomplir son travail.

· Impact - Être performant ne se résume pas au nombre d’heures travaillées - il s’agit de contribuer à la réussite des clients, de l’équipe et de l’entreprise. Pour cette valeur, une question se pose : comment un ingénieur doit-il s’investir pour parfaitement tenir son rôle dans l’entreprise ?

· Intégrité - Chez SailPoint, cela signifie respecter les engagements pris, viser l’excellence et être honnête dans les situations où vous pourriez échouer. Cela s’applique aux engagements envers les clients et les collègues de l’équipe, afin de toujours faire au mieux. Cette valeur se traduit par la question de savoir quel degré de cohérence, de précision et d’excellence un ingénieur se doit d’apporter à son équipe.

· Individus - Chercher les occasions de s’améliorer et d’améliorer ceux qui entourent SailPoint, construire de grandes équipes en reconnaissant et en habilitant de grands individus est l’un des points forts de l’entreprise. Cette dernière valeur incite à examiner comment un ingénieur se développe lui-même et développe les autres.

Avec ces questions axées sur les valeurs pour s’interroger sur les compétences et les performances de chaque ingénieur, chaque angle de poste a été examiné par SailPoint pour qu’elles répondent aux attentes de l’entreprise. Tous les ingénieurs n’ont pas besoin de gravir des échelons de plus en plus élevés - en effet, la plupart des ingénieurs trouveront leur épanouissement grâce à une carrière intermédiaire.

La matrice utilisée par SailPoint via ses 4 valeurs fondamentales présente également l’avantage d’être cohérente pour toutes les fonctions d’ingénierie. Les niveaux sont faits d’une manière simple. Chaque personne peut s’y retrouver qu’il s’agisse d’un nouvel emploi, d’une promotion ou d’une mutation. Les compétences spécifiques peuvent varier selon le rôle, mais aussi les attentes en matière de performances sont constantes.

Des outils de ce type facilitent les conversations sur la croissance et rendent les questions telles que « Vais-je obtenir une promotion cette année ? » beaucoup moins effrayantes, car tant la personne qui pose la question que celle qui y répond peuvent faire valoir leurs arguments.