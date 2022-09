Comment combler les failles de sécurité et gagner en efficacité grâce à l’automatisation de la sécurité des identités ?

septembre 2022 par SailPoint

Il est toujours aussi surprenant que, dans le monde d’aujourd’hui où le numérique s’accélère, de nombreuses organisations tentent encore de gérer et de sécuriser leurs identités avec des processus manuels en utilisant des moyens plus anciens comme des feuilles de calcul, par exemple, ce qui est presque impossible. Selon une récente enquête SailPoint, 55 % des entreprises s’appuient encore sur des processus manuels pour ajuster l’accès des utilisateurs lorsque les environnements informatiques changent. Cela ouvre la porte à des charges de travail inutiles, à des erreurs humaines qui peuvent entraîner un risque important pour l’organisation, et à une perte de productivité des travailleurs, augmentant ainsi les coûts organisationnels.

Qu’il s’agisse de l’accueil des utilisateurs, des demandes d’accès ou de changement, des certifications, de la réinitialisation des mots de passe ou de l’interdiction des accès à risque, les équipes informatiques et de sécurité, déjà surchargées, doivent faire face à des responsabilités croissantes en matière de gestion des organisations et des changements. On pourrait dire que ces responsabilités vont au-delà de ce qu’il est humainement possible d’accomplir avec succès.

Selon le CyberEdge 2022 Threat Report, aujourd’hui, comme jamais auparavant, les organisations doivent exécuter les tâches IAM rapidement et précisément, avec une sécurité maximale, mais en gênant le moins possible les utilisateurs et en perturbant le moins possible l’activité de l’entreprise. L’automatisation de la sécurité de l’identité par l’IA est au cœur de cet équilibre. Elle peut minimiser les risques, maximiser l’échelle, la flexibilité et l’efficacité, et aider les organisations à maintenir une posture de cybersécurité robuste, efficace et conforme.

L’IA et le Machine Learning sont au cœur de SailPoint Identity Security. Une fondation qui rationalise et automatise les processus et les décisions en matière d’identité, tels que l’on-boarding, l’off-boarding, les demandes d’accès, les changements d’accès, la modélisation des rôles et les certifications d’accès. Cette automatisation génère une plus grande efficacité au sein de votre organisation informatique et de l’ensemble de votre personnel en garantissant que les utilisateurs disposent toujours de l’accès approprié nécessaire pour accomplir leur travail, ni plus ni moins.

SailPoint : une sécurité des identités automatisée et pilotée par l’IA

Tout d’abord, l’Intelligence Artificielle de SailPoint remplace les processus manuels par une automatisation intelligente pour découvrir, gérer et sécuriser mieux et plus efficacement l’accès aux ressources et aux données essentielles de l’entreprise. Ensuite il facilite la définition des rôles des utilisateurs et la création de politiques pour régir l’accès tout au long du cycle de vie de chaque identité numérique. Il faut aussi simplifier l’administration des programmes de sécurité des identités en automatisant les décisions importantes en matière d’identité et en libérant les équipes informatiques pour qu’elles puissent se concentrer sur d’autres tâches. Ensuite l’IA surveille votre organisation au fur et à mesure de son évolution ce qui vous permet d’adapter les modèles et les politiques d’accès de manière autonome afin que votre sécurité reste à jour et conforme. L’IA fournit un outil de workflow SaaS à faible code vous permettant d’automatiser les processus d’identité qui nécessiteraient traditionnellement une logique supplémentaire, une analyse, des approbations complexes, des demandes hors bande, etc. L’automatisation permet des gains d’efficacité significatifs pour des clients complexes dans le monde entier.