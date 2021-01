Comment combler le déficit de cybersécurité dans le cloud en 2021 ?

janvier 2021 par Veracode

Le cabinet Gartner a récemment indiqué que le marché mondial de la cyber sécurité avait connu une croissance de 2,4 % en 2020, une hausse en deçà des espérances initiales qui portaient les prévisions à +8,4 % par rapport à 2019. Et même si la crise sanitaire, réduction des coûts oblige, a brisé l’élan du marché mondial de la sécurité informatique, ce ralentissement dévoile une tendance très intéressante lorsqu’on la regarde de plus près : la cybersécurité a stimulé une forte demande à court terme dans l’adoption du cloud. Une information qui en dit long sur l’accélération de cette migration et sur les besoins en sécurité qu’elle suscite. Experte de la sécurité applicative, l’entreprise Veracode, par le biais de son architecte de solutions informatiques Nabil Bousselham, s’inquiète de l’état de la sécurité informatique dans le cloud.