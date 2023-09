Comment choisir son prestataire de services managés Cloud ?

septembre 2023 par Markess

Dans un paysage des services Cloud où viennent se rencontrer de plus en plus d’offreurs, Markess a décidé d’offrir une grille de lecture pertinente, locale et objective pour permettre les comparaisons entre fournisseurs de services Managés Cloud.

Pour cette édition 15 fournisseurs ont été retenues : Adista (Inherent), Antemeta, BT Blue, OnCloud – Bouygues Telecom, Cheops, Claranet, Cloud Temple, Devoteam, Free Pro, Fujitsu, Oxya – Hitachi, Inetum, Open, Orange Business et SFR Business.

Blueprint Cloud Services - Matrice de positionnement

Pour réaliser cette étude, les analystes experts du Cloud et des services d’infrastructures de Markess ont bâti un modèle précis et transparent avec les différents fournisseurs du marché. Dans un processus participatif, 15 prestataires ont été analysés, sur la base de questionnaires, de collectes d’information et de démonstrations d’environnements de production des services.

Les 50 critères d’analyse, regroupés en deux catégories (’adéquation à la demande’ et ’impact sur le marché’), ont permis de distinguer des groupes d’acteurs proposant des réponses différentes à la demande du marché. Parmi ces critères figurent la couverture fonctionnelle et technique, les capacités d’accompagnement à la migration et en DevOps, l’expertise en gestion d’environnements multiples (Cloud public, privé, hybride, multiple, etc), la R&D et l’outillage utilisé avec la capacité à automatiser les opérations et produire des tableaux de bords, la qualité des approches FinOps, les niveaux de satisfaction et de recommandation, le panel de partenaires (AWS, OVH, Azure, GCP, ...), etc. Surtout, l’analyse s’est penchée sur la proposition de valeur en termes de cybersécurité, les approches GreenOps, les politiques internes de RSE et la capacité à proposer ou gérer des environnements Cloud de confiance.

Markess Blueprint - Cloud Services

Méthodologie

La grille d’évaluation et de lecture des Markess Blueprint® comprend deux volets :

Market Relevance : Pertinence des solutions du fournisseur vis-à-vis de la demande en évolution du marché. Sont analysés les points suivants : Étendue de l’offre, Qualité de l’offre, Stratégie d’offre et innovation, Adaptation locale, sécurité et conformité.

Market Impact : Impact du fournisseur et de ses solutions sur le marché et sa transformation avec une analyse des thèmes : Performance commerciale, Image du fournisseur (notoriété, politique RSE, satisfaction et recommandation, etc.), Go to market.

Les deux axes permettent d’identifier des groupes d’acteurs dont les caractéristiques principales sont :

Les Leaders ont une part de marché importante et une compréhension claire de l’évolution des attentes du marché. Ces fournisseurs sont à la fois innovants et leaders d’opinion. La qualité de leur offre, du support et de la sécurité, forgent la confiance des utilisateurs.

Les Visionnaires proposent des solutions innovantes et adaptées aux évolutions de la demande du marché mais leur impact en termes de parts de marché ou de capacités de développement n’est pas encore mûr.

Les Performers ont un fort impact sur le marché et une large base clients avec une offre de solutions et services qui n’apparaît pas suffisamment développée ou en accord avec l’évolution de la demande.

Les Outsiders proposent une gamme de produits et services restreinte et adressent des segments de marché précis.