Comment choisir sa technologie SD-WAN ?

septembre 2020 par Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak

Alors même que nous faisons face aux défis constants liés à la pandémie de COVID-19, l’adoption du SD-WAN se poursuit à un rythme effréné. En effet, selon une récente étude menée par Ipsos pour Welcome to the jungle, 48 % des personnes interrogées souhaiteraient avoir recourt au télétravail complet. Par conséquent, les entreprises réalisent que la transformation du WAN est essentielle pour tirer le meilleur parti de leurs investissements actuels et futurs dans le cloud.

Selon Pierre Langlois, Country Manager France and Southern Europe chez Silver Peak, le marché actuel du SD-WAN compte plus de 60 fournisseurs, il est donc extrêmement difficile de faire le tri et de sélectionner le fournisseur approprié aux besoins d’une organisation :

« Il n’existe ainsi pas moins de sept points clés à prendre en considération lors de l’évaluation et de la sélection d’un fournisseur et d’une plateforme SD-WAN.

Utiliser n’importe quelle forme de transport WAN - il doit notamment s’agir d’un haut débit de qualité grand public à moindre coût, qui offre également des performances et une disponibilité applicatives optimales, sans aucun compromis quant aux niveaux de service établis. Cela signifie que la plateforme SD-WAN doit pouvoir surmonter les pertes de paquets si les connexions deviennent encombrées ; et assurer un basculement instantané en moins d’une seconde, voire même moins en cas de panne ou de défaillance du transport WAN, afin que les applications continuent de fonctionner – un appel téléphonique ou une vidéoconférence doit en effet pouvoir se poursuivre sans aucune interruption notable. L’objectif ultime est de parvenir à une performance de type dédié – comme une ligne louée – et ce, même à partir d’un services de transport partagés, comme le haut débit.

Simplifier l’architecture WAN Edge des bureaux distants - une plateforme SD-WAN innovante peut remplacer complètement les routeurs, les pare-feux et les dispositifs d’optimisation WAN existants en unifiant toutes ces fonctions réseau au sein d’une plateforme WAN unique. Autre avantage de cette consolidation est la possibilité de gérer de manière centralisée l’ensemble de ces fonctions réseau à partir d’un seul et même orchestrateur. Cependant, certaines solutions SD-WAN exigent encore la mise en place de plusieurs outils de gestion distincts, et certaines ne permettent que la configuration centralisée des fonctions de base, mais nécessitent ensuite une programmation manuelle appareil par appareil à l’aide d’une interface de ligne de commande (CLI) peu ergonomique.

Automatiser grâce à une adaptation continue - Tout d’abord, le SD-WAN surveille en permanence la performance des applications et du réseau et s’adapte automatiquement aux nouvelles conditions. Cela se traduit par le déplacement du trafic vers des chemins plus performants en cas de panne ou de défaillance, afin de toujours maintenir la performance applicative à un niveau optimal. Deuxièmement, la plateforme SD-WAN doit fournir des mises à jour automatiques et quotidiennes concernant les définitions des applications SaaS et les d’adresses TCP/IP associées, afin d’en suivre l’évolution.

Fournir une visibilité et une analyse complètes de bout en bout – Cela facilite la gestion, la surveillance et l’administration du SD-WAN par les services IT ; et permet également de résoudre plus rapidement les problèmes et de mieux planifier la croissance future du SD-WAN au fur et à mesure de son évolution.

S’intégrer à un vaste écosystème de partenariats - Le SD-WAN doit pouvoir offrir une souplesse et une liberté de choix suffisantes pour pouvoir s’intégrer rapidement et de manière transparente à des fournisseurs de solutions complémentaires, afin de tirer pleinement parti des innovations qui émergent pour lutter contre les cybermenaces, ainsi que pour prendre en charge les nouvelles applications et technologies dans le cloud.

Proposer un service et une assistance de qualité - Le fournisseur de SD-WAN doit être en mesure de fournir une assistance partout et tout le temps, avec un processus automatisé de RMA pour résoudre rapidement et facilement toute défaillance matérielle. En cas de services managés, le fournisseur doit être disponible à tout moment pour diagnostiquer et résoudre tout problème éventuel.

Détenir une expérience éprouvée - Connaître les spécificités du WAN, MPLS, les services Internet, ou encore le LTE est essentiel pour un fournisseur SD-WAN ; leur mode de fonctionnement, ainsi que la manière de surmonter les effets de la perte, de la latence et de l’instabilité des paquets. Il est primordial qu’il soit à même d’optimiser la connectivité dans le cloud afin d’offrir des performances applicatives optimales.

En choisissant le fournisseur approprié, une organisation sera en mesure de concrétiser toutes les promesses transformationnelles du cloud et du SD-WAN. Par conséquent, l’entreprise améliorera les performances et de la disponibilité des applications pour accroître au final la productivité des entreprises ; ainsi que leur flexibilité et réactivité, afin d’accélérer leur délai de mise sur le marché et de renforcer leur compétitivité. En outre, une architecture et une gestion simplifiées du WAN permet de réaliser des gains d’efficacité opérationnelle et renforce la cybersécurité. »