Comment bien choisir son fournisseur de stockage cloud ?

avril 2021 par WasabI

L’exploitation des données est au cœur du développement de l’activité d’une entreprise. Leur stockage et leur sécurité revêt donc un caractère crucial. Wasabi, fournisseur de hot cloud pour le stockage, revient sur les 3 considérations à garder en tête lorsque l’on choisit un prestataire pour externaliser le stockage de ses données.

Le choix du Datacenter

L’informatique dématérialisée représentée par le cloud fait bien souvent oublier qu’elle requiert des infrastructures physiques. Si elles ne sont plus la propriété de l’utilisateur final, elles existent néanmoins et, donc sont susceptibles de subir des dommages réels. Il peut s’agir d’actes de vandalisme, d’erreurs humaines, d’accidents ou encore d’aléas climatiques. Quoi qu’il en soit, ces dommages peuvent avoir des conséquences sévères sur l’activité des entreprises dont les données y seraient hébergées.

Sous-traiter le stockage de ses données à un tiers exige donc de s’interroger sur la sécurisation physique et les équipements dont disposent ses datacenters et, le cas échéant, de connaître précisément les garanties offertes en cas d’incident sur l’un d’entre eux.

Le client reste-t-il responsable ?

Beaucoup d’entreprises croient, à tort, qu’externaliser le stockage de leurs données rend leur prestataire responsable de celles-ci. Pourtant, le client reste bien souvent responsable de ses données, de la même manière qu’il le serait s’il les stockait dans son propre datacenter. Toute organisation doit donc avoir une vision claire de la manière dont elle organise la gestion de ses données afin de minimiser les risques. Elle peut par exemple souscrire à une offre haut de gamme dont le niveau de service (SLA) lui offrira les garanties dont elle a besoin, confier ses données à plusieurs prestataires en cas de défaillance de l’un d’entre eux, où encore segmenter ses données selon leur niveau de criticité et adopter des solutions différentes en fonction du risque encouru. Il existe autant de possibilités que d’organisation. Le dénominateur commun restant toutefois le fait d’avoir toujours plusieurs copies de sauvegarde.

La règle du 3-2-1

Quelle que soit sa façon de gérer ses données, une organisation doit toujours disposer de plusieurs copies afin de minimiser le risque de les perdre. Les fournisseurs de cloud proposent tous, gratuitement ou en option, des solutions de sauvegarde. Mais leur fréquence est intrinsèquement liée à l’activité du client. Certaines entreprises acceptent volontiers le risque de perdre un temps de données en cas de sinistre, tandis que la même situation peut mettre en péril l’activité de certaines autres.

La première étape consiste donc à définir le rythme auquel on souhaite voir ses données sauvegardées (en simultané, une fois par jour, moins souvent…), et le nombre de copies que l’on veut conserver. Certains processus peuvent être facilement mis en œuvre afin d’éviter certaines déconvenues. La règle de sauvegarde du « 3-2-1 » en est un bon exemple. Elle consiste à disposer de 3 copies de données, sur 2 supports différents, dont 1 est conservé hors site. Le risque de voir ses données disparaître est alors proche de 0.

Si les données sont capitales pour les entreprises, la manière de les stocker et de les protéger l’est tout autant. Leur stockage et leur sécurité sont deux critères incontournables dans l’élaboration de la stratégie. Tout comme l’avancée des technologies et des usages associés, cette stratégie doit évoluer en permanence pour répondre aux nouveaux besoins et usages des entreprises et de leurs activités.