Comment attirer les femmes dans la tech ?

février 2023 par I-TRACING

Dans ce secteur, I-TRACING, pure-player des services de cybersécurité depuis 2005, est sensible au sujet de la place des femmes dans la tech et s’est déjà engagé depuis plusieurs années pour les valoriser.

D’après le rapport State of European Tech publié en décembre 2022 et l’analyse de McKinsey publiée en janvier dernier, les entreprises de la tech qui font face à une vague de licenciements inédites ces derniers mois ont été amenées à repenser leur stratégie en matière de recrutement et se sont penchées sur le recrutement des femmes à des postes technologiques. Les femmes n’occupent que 22% de ces fonctions en Europe, dans un monde où l’innovation et la croissance sont primordiales dans un secteur concurrentiel. L’étude montre que si l’Europe pouvait doubler la part des femmes dans le secteur pour atteindre environ 45 %, soit environ 3,9 millions de femmes supplémentaires d’ici 2027, le secteur pourrait combler cette pénurie de talents au sein de l’Union Européenne et engendrer une augmentation du PIB de 260 à 600 milliards d’euros.

Une présence déjà importante dans l’entreprise

L’entreprise française, présente également au Canada, à Montréal et en Asie à Hong-Kong, compte 24% de femmes dans ses effectifs et 43% au sein du comité de direction. En 2022, I-TRACING a proposé à l’ensemble des femmes de retour de congés maternité une augmentation et parmi les 10 hautes rémunérations sur l’exercice de l’an dernier, 4 femmes y figurent contre seulement 2 en 2021. Toujours en matière de rémunération, l’écart entre les hommes et les femmes n’est que de 4,6% et s’avère favorable aux femmes alors que leur salaire brut médian au sein du secteur de la tech est inférieur de 18% à celui des hommes, d’après L’Observatoire 2023 des Femmes Ingénieures, publié fin janvier. Par ailleurs, I-TRACING était 5ème du classement Happy At Work Women, avec 95/100 à l’index égalité H/F 2023 sur l’exercice 2022.

Une entreprise engagée sur l’empowerment au féminin

Parmi les chantiers RH sur lesquels I-TRACING se positionne, l’empowerment au féminin figure au cœur de ses priorités. En interne, l’entreprise se mobilise sur le sujet et sensibilise l’équipe régulièrement en faisant intervenir des femmes inspirantes ou en multipliant les événements.

A titre d’exemple, Valérie UTGES, consultante en cybersécurité et représente du CEFCYS (Le CErcle des Femmes de la Cyber Sécurité) est intervenue début février chez I-TRACING lors d’une table ronde autour des “femmes dans la cybersécurité”. Toujours ce mois-ci, l’entreprise organise un moment dédié à la culture scientifique au féminin et en particulier les célèbres femmes ingénieurs dans l’informatique lors de la Journée internationale des femmes et des filles de science.

En mars, un temps fort sera consacré à l’occasion de la Journée des droits des femmes, le 8 mars prochain.

Une sensibilisation aux émotions et épreuves traversées par les femmes et par les hommes

L’entreprise organise également une formation visant à sensibiliser les salariés aux réactions à adopter, en se prêtant à des jeux de rôle. L’entreprise s’engage également sur la parentalité et participe à bien d’autres événements extérieurs tout au long de l’année à l’image du Trophée de la femme CEFCYS, Octobre rose du 1er au 31 octobre, la parisienne ou encore Movember qui s’intéresse entre autres à la santé mentale et aux sujets de santé des hommes.