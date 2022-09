Comment améliorer votre sécurité sur le web

septembre 2022 par Surfshark

Nous entendons souvent parler de cyberattaques ces derniers temps. Les cyberattaques ne s’oublient pas facilement et sont capables d’endommager sérieusement même les entreprises les plus grandes et les mieux préparées. La cybersécurité n’a rien de nouveau, mais avec l’évolution de la technologie et son utilisation massive, les risques qui y sont liés ont également augmenté.

© Lim Yong Hian

Évidemment, nous ne parlons pas seulement d’énormes cyberattaques contre des sociétés et des institutions officielles, mais aussi de fraudes en ligne et de vols de données au détriment des petites et moyennes entreprises et des particuliers. C’est pourquoi nous souhaitons aujourd’hui vous donner 7 conseils pour être plus en sécurité en ligne et éviter les risques éventuels.

1. Mot de passe sécurisé

Tout d’abord, il faut garder un œil sur les mots de passe. Nous utilisons beaucoup de comptes et nous avons tendance à utiliser des mots de passe simples, faciles à retenir ou, au pire, toujours les mêmes. Ainsi, un pirate qui trouverait votre mot de passe serait en mesure d’accéder à tous vos services et à vos informations personnelles.

Notre conseil simple, qui ne va pas de soi, est de créer des mots de passe différents et complexes pour chaque compte (un mélange de chiffres, de lettres majuscules et minuscules et de caractères spéciaux) et d’éviter les séquences composées uniquement de chiffres ou de lettres, comme les dates ou les noms. Si vous avez du mal à vous souvenir de tous ces mots de passe, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe.

2. Pièces jointes

Il faut également faire attention aux pièces jointes des emails et aux fichiers externes, en particulier lorsque l’expéditeur et/ou l’objet semblent suspects. Dans ce cas, il est recommandé de ne pas l’ouvrir et de le mettre directement à la corbeille. La plupart du temps, il est difficile de reconnaître immédiatement les expéditeurs suspects car ils sont contrefaits (ils peuvent ressembler à de simples documents de travail ou à des fichiers reçus d’amis). Faites également attention à toutes les communications par courrier électronique qui semblent provenir de banques, de services postaux ou autres, et qui vous demandent de confirmer vos informations d’identification : ne faites jamais cela, car aucune institution ne demanderait une telle chose par courrier électronique.

3. Paiements en ligne

Lorsque nous effectuons des achats en ligne, il est préférable d’utiliser une carte prépayée plutôt qu’une carte traditionnelle, surtout si nous ne considérons pas le site web comme sûr à 100%. Un autre conseil est d’utiliser un mécanisme de double vérification (mot de passe et code SMS) pour autoriser la transaction. En outre, il est bon de surveiller nos comptes bancaires à l’aide de notifications par téléphone portable et par email, afin de pouvoir remarquer immédiatement si une transaction suspecte a été effectuée. Le mécanisme de double vérification est également utile pour protéger l’accès à plusieurs services en ligne (par exemple, l’accès aux comptes Google ou Facebook).

4. Connexions publiques

Évitez autant que possible d’utiliser des connexions publiques ou non protégées (comme celles des gares ou des aéroports), ou d’accéder à des emails, à des profils sociaux, et surtout d’effectuer des paiements en ligne lorsque vous utilisez ce type de connexions. Les connexions publiques ne sont pas sécurisées et sont souvent utilisées par les pirates pour voler nos informations personnelles. Un conseil ? Utilisez toujours un VPN pour protéger votre vie privée. Vous pouvez utiliser les codes promo de Surfshark pour télécharger l’un des VPN les plus fiables au monde.

5. Paramètres

Il est bon de toujours vérifier les paramètres du compte et de les personnaliser, mais surtout de contrôler les autorisations que nous avons données à nos applications. Les applications demandent souvent l’accès aux caméras, aux contacts, et même aux microphones. Faites attention à ces détails et évitez de donner des autorisations dont les apps n’ont pas vraiment besoin pour fonctionner correctement.

6. Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont des outils qui exposent notre vie à d’autres personnes, ce qui n’est pas toujours sans danger. Nous devons en être conscients et garder un œil sur le contenu que nous publions en ligne. Notre conseil est de contrôler le type d’informations disponibles sur ces plateformes et de modifier les paramètres de confidentialité pour mieux protéger les données sensibles.

7. Sauvegarde des données

La suggestion cruciale est d’effectuer des sauvegardes de données périodiques, afin d’éviter la perte accidentelle d’informations et de se prémunir contre d’éventuelles cyberattaques et virus. La sauvegarde dans le cloud est la solution la plus sûre pour protéger les données et maintenir leur intégrité dans le temps, surtout au niveau de l’entreprise.