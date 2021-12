Comment Combigo rend les voyages plus écolo et moins coûteux avec OVHcloud

décembre 2021 par Marc Jacob

Il existe déjà de nombreux sites de réservation de billets d’avion, train et bus mais la startup Combigo mise sur un positionnement original : combiner les moyens de transport afin de dénicher des prix imbattables et une empreinte écologique la plus faible possible. « La valeur ajoutée de Combigo, c’est de savoir combiner les différents moyens de déplacement pour proposer les meilleures offres à nos clients » explique Vincent El Khatib, Cofondateur & CTO chez combigo.com. « Nos algorithmes vont trouver les combinaisons les moins chères en faisant des étapes dans telle ou telle ville pour profiter des meilleures opportunités de tarif. » Les résultats de cette approche sont impressionnants : 83 € et 216 kg de CO2 pour un Paris Lisbonne, 91 € pour un Paris /Athènes, en combinant le train, l’avion et l’autocar, Combigo est imbattable. La startup annonce des prix réduits de 70% et une diminution jusqu’à 96% des émissions de CO2 pour un trajet train + train Paris Berlin par exemple. Combigo optimise tous les trajets pour les voyageurs acceptant de faire une ou plusieurs correspondances.

Actuellement, la France et l’Europe représentent de l’ordre de 90% des ventes de billets, mais la startup compte déjà des clients aux Etats-Unis et dans le reste du monde, et ce taux ne fera que croître lorsque les mesures de limitations des voyages seront levées.

Le défi

Pour déterminer le trajet optimal en matière de prix, d’empreinte écologique ou encore le plus rapide, la startup travaille depuis maintenant plus de deux ans sur des algorithmes d’optimisation extrêmement complexes. En effet, si le temps de trajet n’est pas le critère principal mais le prix, l’algorithme peut proposer des prix imbattables en multipliant les correspondances…

Comme pour toute entreprise dont l’activité s’appuie sur des algorithmes, la donnée constitue la matière première de Combigo. Enormément de données : le service compile déjà les données de toutes les lignes et de tous les tarifs de 4 000 compagnies aériennes, opérateurs ferroviaires et d’autocars. « Notre activité nous amène à manipuler énormément de données ; nous sommes notamment connectés à Kayak et Liligo, ainsi qu’à plusieurs autres comparateurs. La fréquence de mise à jour de nos données peut atteindre de 30 à 40 fois par seconde pour certaines sources. »

La startup, qui n’est encore qu’en phase de démarrage, doit déjà stocker entre 400 millions et 500 millions de documents dans sa base de données principale. Et si l’audience est amenée à croître rapidement en fonction du succès du service, la base de données doit déjà traiter de 3 000 à 4 000 requêtes par seconde.

La solution

Dès l’origine du projet, le CTO a fait le choix de la base de données MongoDB pour faire face à ce déluge de données. Vincent El Khatib est resté fidèle à ce choix de MongoDB, la base de données étant simplement complétée sur la plateforme de production par la solution Redis, qui assure une fonction de caching sur les résultats délivrés par MongoDB. « Les données que nous manipulons sont certes structurées, mais elles nous sont accessibles sous forme de documents » précise le directeur technique. « En outre, j’estime qu’une base relationnelle classique est bien plus difficile à faire évoluer. Avec une base orientée document, on peut charger tous les fichiers, les schémas peuvent être modélisés de la manière qui nous convient le mieux, on crée le nouvel index et c’est opérationnel. »

Utilisateur de longue date des services d’OVHcloud, Vincent El Khatib a fait naturellement le choix du cloud provider Européen de confiance pour porter l’architecture technique de Combigo. En février 2021, alors que l’activité commerciale commence à décoller, Combigo fait le choix d’intégrer le Startup Program, qui lui permet de bénéficier de crédits d’utilisation des services. « Ces crédits nous ont permis d’assurer notre montée en charge initiale puis, notre activité prenant plus d’ampleur, OVHcloud nous a proposé de rejoindre son programme Scale. Nous avons pu disposer de plus de crédits, mais aussi avoir la possibilité de participer à la phase Beta de l’offre MongoDB managée. » Face aux autres offres MongoDB hébergées, le responsable privilégie OVHcloud afin que la base de données soit au plus près de son infrastructure de calcul car les algorithmes mis en œuvre par la start-up réalisent énormément d’accès aux données : « Une proximité réseau entre nos instances de calcul et la base de données nous permet d’obtenir les meilleures performances possibles. D’autre part, nous avons la garantie que tous les backups sont sauvegardés dans un autre datacenter pour des raisons de sécurité » précise le CTO.

Le résultat

Avec l’offre Public Cloud Databases For MongoDB d’OVHcloud, les développeurs de Combigo disposent d’une configuration MongoDB d’un clic, avec un cluster prêt à l’emploi et surtout le backup des données. « La donnée est absolument critique dans notre activité car sans cette donnée, nous ne pouvons plus délivrer notre service auprès des clients. Ce backup automatique nous apporte de la confiance et nous permet de ne pas consacrer du temps à configurer les sauvegardes. » De même, ne se pose plus la problématique des montées de version de MongoDB car OVHcloud assure la migration : les Ops de Combigo n’ont plus à réaliser les montées de version eux-mêmes, avec tout ce que cela implique de lourdeur pour ces mises à jour.

Le service Combigo évolue encore à grande vitesse et, s’appuyer sur des solutions managées, est clairement un atout pour son directeur technique : « Nous avançons dans nos développements par itérations successives et sur ce plan, nous appuyer sur les infrastructures et services managés OVHcloud nous a beaucoup aidé : nous pouvions rapidement monter de nouvelles bases afin de réaliser des tests, vérifier comment réagit la plateforme à une nouvelle configuration, à une nouvelle version de nos algorithmes. Cela nous permet de comparer les performances des deux configurations et avancer ainsi par itérations. Le fait de disposer de crédits et de pouvoir monter rapidement des bases de données et nous permet d’aller très vite dans notre développement. » En termes de disponibilité, le responsable explique n’avoir jamais rencontré d’indisponibilité depuis qu’il a mis en production ses bases Public Cloud Databases For MongoDB, y compris lors de la phase beta, qui s’est achevée en octobre 2021.

Parmi les prochaines évolutions inscrites à la roadmap de la startup, celle-ci va intégrer les données issues d’un grand GDS (Global Distribution Systems) du secteur aérien. Cela va représenter un nouveau bond en avant en matière de volumétrie. De même, la startup n’a de cesse que de faire évoluer ses algorithmes. Celle-ci exploite plusieurs modèles en parallèle afin d’évaluer le pricing des trajets. Bientôt, l’IA permettra à Combigo d’affiner encore ses prévisions de prix en fonction des tarifs passés. « Nous délivrons aujourd’hui une prédiction relativement basique sur l’évolution des tarifs, une prédiction que nous pensons pouvoir améliorer avec une couche IA afin de réévaluer le pricing. Nous savons que nous pourrons compter sur OVHcloud pour que l’infrastructure monte en charge lorsque nous lancerons ces nouveaux algorithmes. »

De 15 à 20 millions de documents stockés à son lancement, la startup en est aujourd’hui à plus de 400 millions. L’activité commerciale atteint désormais 1 million de GMV (Gross Merchandise Volume) et les fondateurs qui s’attendent à ce que l’activité explose dans les prochains mois. Néanmoins ceux-ci restent sereins quant à la capacité de leur infrastructure à faire face. C’est l’une des vertus des offres managées OVHcloud.

Chiffres clés :

400-500 millions de documents stockés sur Public Cloud Databases For MongoDB d’OVHcloud

De 3 000 à 4 000 requêtes traitées par seconde

Jusqu’à 40 mises à jour des données par seconde pour certaines sources

0 indisponibilité depuis la mise en production de la base de données MongoDB

Exergue : Vincent El Khatib, Cofondateur & CTO chez combigo.com « La donnée est absolument critique dans notre activité car sans donnée, nous ne pouvons plus délivrer notre service auprès des clients. Le backup automatique délivré par OVHcloud dans son offre Public Cloud Databases For MongoDB nous apporte de la confiance et nous permet de ne pas consacrer du temps à configurer les sauvegardes. »