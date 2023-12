Commanders Act accompagne Clarins

décembre 2023 par Marc Jacob

Clarins présent dans 150 pays, distribue ses produits sur plus de 30 sites e-commerce. Être en mesure de tracker les conversions de façon précise est donc un enjeu stratégique pour l’expert du soin. Client historique de Commanders Act, Clarins est l’un des premiers clients à adopter le server-side sur le site Clarins World d’abord, puis a étendu son intégration sur l’ensemble des sites Asia et America. Retour sur la mise en œuvre d’un projet ayant démarré en 2021.

Une collaboration sur la durée

La marque leader des soins haut de gamme en Europe est l’un des premiers clients de Commanders Act à se lancer dans la transition vers le server-side dès Août 2021. Les enjeux étaient de taille : accroître les performances en augmentant l’acquisition et la fidélisation, mais également en optimisant les investissements liés aux campagnes marketing. Pour cela, une gestion complète des consentements et un monitoring en temps réel sont nécessaires pour assurer un niveau de qualité des données tout en respectant les règlementations en vigueur pour une efficacité optimale. Ainsi, dès le dernier trimestre 2021, le Tag Commanders Act a été intégré par les équipes de Commanders Act sur Clarins World, sur les événements de conversion d’abord, puis sur l’ensemble des événements du site. A la fin de l’année 2022, le Tag est intégré sur l’ensemble des sites Clarins America et Asia.

Mise en œuvre de Facebook CAPI avec Commanders Act

L’API de conversion de Facebook permet de suivre l’utilisateur par le biais du serveur du site web plutôt que par le navigateur, la rendant ainsi indépendante des cookies tiers. Ainsi, lorsqu’un utilisateur effectue une action sur le site, l’événement sera envoyé à Facebook via le serveur.

Il en résulte une amélioration nette du suivi, un contrôle plus fiable des données et une meilleure attribution des performances. Facebook CAPI est activable sur la plateforme Commanders Act X en quelques clics, permettant ainsi une intégration complète et rapide avec un encryptage automatique des données si nécessaire.

L’approche server-side ayant permis un meilleur suivi des conversions, les segments d’audience créés sont d’une précision extrême, offrant ainsi aux équipes marketing de Clarins la possibilité d’interagir avec leurs audiences selon leurs canaux de prédilection.

Des premiers résultats très positifs

L’intégration du server-side a déjà prouvé son efficacité pour Clarins avec un volume de collecte des données 1st party accru (+40% d’onboarding sur les page views) ainsi qu’un enregistrement des conversions additionnelles d’environ 20% sur Facebook CAPI (vs Facebook pixel). Tout cela a été facilité côté Clarins par une stratégie de gouvernance des données forte, ainsi qu’une uniformité au niveau des sites de la marque. Côté Commanders Act, la vitesse de déploiement, le monitoring en temps réel ainsi que la qualité de l’accompagnement par les équipes consultants ont contribué au succès du projet.

Prochaine étape : Optimiser les usages

Après avoir intégré le server-side pour Facebook sur l’ensemble des sites Clarins, la marque souhaiterait aller plus loin en optimisant l’implémentation en vigueur pour maximiser le taux de conversions incrémentales. Être en mesure de quantifier l’attribution des conversions est un second enjeu pour les prochains mois. Enfin, les équipes digitales souhaitent ajouter d’autres destinations comme : TikTok, Awin, Kwanko, Criteo, AB Tasty, Pinterest et Snapchat (résultats déjà prouvés avec la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre) afin d’accélérer la transition vers le tracking 1st party.