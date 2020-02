CommScope présente la nouvelle version de OneCell

février 2020 par Marc Jacob

CommScope présente de nouvelles interfaces ouvertes, des fonctions RAN virtualisées et de nouveaux points radio pour sa solution OneCell et ainsi accompagner les opérateurs dans le déploiement des réseaux 5G.

La nouvelle version de OneCell utilise les derniers cadres de gestion et RAN ouverts, pour fournir des services sans fil à l’intérieur des bâtiments. Un cas d’application traditionnellement mis à mal, mais qui sera essentiel afin que les opérateurs puissent répondre aux besoins des entreprises. Les innovations comprennent :

• Prise en charge des bandes 5G millimétriques et inférieures à 6 GHz : l’ajout à OneCell RP5000 permet aux opérateurs de répondre aux besoins en 5G des bâtiments. Cela comprend les bandes mmWave de 28 GHz et 39 GHz, les bandes CBRS et C aux États-Unis, et les bandes de 3,5 GHz en Europe et dans le reste du monde.

• Bande de base 5G NR virtualisées : permet aux fonctions de bande de base de fonctionner sur des plates-formes de serveur basées sur x86, n’importe où dans le réseau pour prendre en charge le découpage du réseau 5G – des réseaux virtuels de bout en bout personnalisés pour répondre aux exigences de chaque application. Par exemple, les fonctions liées à la capacité peuvent être centralisées pour une mise en commun efficace, tandis que la livraison des données et des médias peut être poussée à la limite pour une faible latence.

• Interface O-RAN 7.2x fronthaul : une interface qui permet le fronthaul sur Ethernet. CommScope présente d’autres innovations telles que le fonctionnement d’une seule cellule sur plusieurs points radio afin de maximiser l’expérience utilisateur et la virtualisation des cellules pour accroître l’efficacité spectrale. Ces innovations sont essentielles pour répondre aux exigences des cas d’utilisation du haut débit mobile amélioré et des communications 5G à faible latence ultra-fiables.

• Prise en charge ONAP (Open Network Automation Platform) : permet la gestion native de OneCell dans le cadre de la spécification de l’interface O1 Operations and Maintenance (OAM) de l’Alliance O-RAN. ONAP simplifie l’intégration, l’approvisionnement, l’orchestration et la gestion pour les opérateurs en fournissant un cadre commun à tous les éléments et services du réseau.