CommScope présente de nouveaux points d’accès à son portefeuille, supportant la technologie Wi-Fi

mai 2020 par Marc Jacob

CommScope présente de nouveaux points d’accès à son portefeuille, supportant la technologie Wi-Fi 6. Ces nouveaux points d’accès apportent divers avantages tels que des débits de données plus élevés, une capacité accrue, une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances dans les environnements avec de multiples appareils connectés.

Une gestion optimisée et une intelligence réseau complète

Après avoir introduit en 2019 le RUCKUS R750 : premier point d’accès (AP) Wi-Fi CERTIFIÉ 6 au monde, CommScope a ajouté les AP intérieurs désormais certifiés Wi-Fi 6 et optimisés pour les environnements très denses tels que les universités, les hôtels, les aéroports et les stades.

Les réseaux sans fil se sont aujourd’hui étendus au-delà du Wi-Fi pour inclure différentes technologies sans fil IoT pour des cas d’utilisation multiples. Ces réseaux sans fil entrainent des réseaux en silo, difficilement gérables et coûteux. A ce titre, ces nouveaux points d’accès sont le fer de lance d’une architecture convergente, éliminant les réseaux superposés et permettant des économies ainsi qu’une une gestion optimisée grâce à diverses options de gestion (SmartZone Network Controller, ZoneDirector, RUCKUS Cloud RUCKUS Unleashed).

En outre, ces points d’accès offrent une intelligence réseau complète, alimentée par le Machine Learning et l’intelligence artificielle de RUCKUS Analytics.

Les technologies présentes dans les points d’accès RUCKUS, comme BeamFlex1 et la suite technologique à ultra-haute densité2, permettent à des clients comme l’université de Dongguk Gyeongju et la DSI de Huntington de répondre aux besoins de leurs utilisateurs.

Portefeuille de points d’accès RUCKUS :

• R850 : un point d’accès intérieur Wi-Fi 6 8x8:8 avec des vitesses de 5,9 Gbps et un IoT intégré. Le R850 offre les performances Wi-Fi les plus élevées de tous les points d’accès du marché afin de garantir les meilleures expériences dans les environnements les plus difficiles.

• R750 : un point d’accès intérieur Wi-Fi 6 4x4:4 avec une vitesse de 3,5 Gbps et un IoT intégré. Le R750 est le premier point d’accès Wi-Fi CERTIFIÉ 6 du secteur et un banc d’essai de l’Alliance Wi-Fi qui valide l’interopérabilité Wi-Fi 6 d’autres appareils.

• R650 : un point d’accès intérieur Wi-Fi 6 4x4:4 avec des débits de 3 Gbps et un IoT intégré. Cet ajout met à niveau la populaire série R600 pour inclure le Wi-Fi 6.

• R550 : un point d’accès intérieur Wi-Fi 6 2x2:2 avec une vitesse de 1,8 Gbps et un IoT intégré. Ce point d’accès apporte des performances Wi-Fi 6 supérieures au grand public à un prix très avantageux, ainsi qu’une prise en charge native de l’Internet Explorer, incluse dans tous les points d’accès Wi-Fi 6 de RUCKUS.

• T750 : un point d’accès extérieur Wi-Fi 6 4x4:4 avec des vitesses de 3,5 Gbps et un IoT intégré. Le premier point d’accès extérieur certifié Wi-Fi 6 de l’industrie offre des performances Wi-Fi exceptionnelles dans les environnements extérieurs.

• T750SE : un point d’accès extérieur Wi-Fi 6 4x4:4 avec des vitesses de 3,5 Gbps, un IoT intégré et des antennes sectorisées. Le T750SE fournit une bande passante très précise aux sièges des stades et autres environnement dense.

Les R650 et T750 sont disponibles depuis le premier trimestre 2020. Les R550 et R850 seront disponibles au deuxième trimestre 2020 et le T750SE au troisième trimestre 2020.

1 BeamFlex est une technologie brevetée qui ajuste automatiquement les diagrammes d’antenne en temps réel pour minimiser les obstacles aux interférences tout en offrant les meilleures performances à chaque appareil.

2 La suite technologique RUCKUS Ultra-High-Density Technology Suite est un ensemble de fonctionnalités et de technologies conçues pour améliorer les performances du réseau et l’expérience de l’utilisateur final dans les environnements à très haute densité.