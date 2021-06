CommScope lance sa gamme NOVUX

juin 2021 par Marc Jacob

CommScope annonce le lancement de sa gamme NOVUX, constituée de boitiers de protection d’épissures pour installations en extérieur, conçus spécialement pour aider les fournisseurs de services à déployer rapidement et efficacement des réseaux de fibre optique. NOVUX est la seule plateforme FTTH dotée d’une architecture modulaire de bout en bout permettant aux opérateurs d’adapter et de façonner leurs réseaux au fur et à mesure de leur évolution.

L’écosystème NOVUX s’appuie sur une architecture flexible, modulaire et rétro compatible qui permet aux opérateurs de s’adapter à une grande variété d’applications sur le terrain. NOVUX simplifie le déploiement de la fibre optique en permettant aux opérateurs d’utiliser 75 % de composants en moins que les solutions existantes tout en offrant cinquante fois plus de configurations disponibles aujourd’hui. Le système est conçu avec des éléments durables pour l’emballage, l’étiquetage et les équipements d’installation. De plus, il présente des innovations de premier plan comme le gel d’étanchéité Octopus de CommScope, offrant une protection dans les environnements difficiles tout en permettant un accès facile pour les mises à niveau et la maintenance. Networking, Dell’Oro Group.

Les boîtiers de protection d’épissures NOVUX sont dans la lignée des boîtiers d’épissure fibre optique, des boîtiers d’épissures modulaires FIST et des terminaux multiservices (MST) de CommScope — qui ont gagné la confiance des principaux opérateurs du monde entier. La gamme NOVUX a été conçue avec la participation directe de plusieurs opérateurs de réseaux dans le monde. Elle représente une avancée dans les solutions de déploiement de la fibre optique et est rendue possible par le processus continu de retour d’information et d’innovation de CommScope pour les principaux réseaux mondiaux.

• Les boîtiers d’épissures NOVUX offrent la plus grande variété de technologies disponibles à partir d’une seule plateforme : mono et multi-fibres, splitters, prises optiques, indexation de fibres, et configurations hybrides à la demande dans un encombrement réduit pour un nombre de ports et une taille de terminal optimaux.

• Les boîtiers de protections d’épissures NOVUX sont la solution idéale pour les applications de distribution et de descente FTTH, aidant les opérateurs à se préparer pour l’avenir. Utilisant une technologie de pointe, la fermeture est protégée des intempéries par le joint en gel Octopus de CommScope, ce qui simplifie l’accès pour les installateurs sur le terrain et procure aux opérateurs une tranquillité d’esprit.

• Les boîtiers d’épissures NOVUX spéciaux SRC sont la protection de fibre idéale pour les réparations, les extensions de réseau et la démarcation des maisons, ce qui donne aux opérateurs l’agilité et la flexibilité nécessaires pour l’utiliser jusqu’au dernier tronçon des réseaux de fibre, à la fois au-dessus et au-dessous du sol.

• Les boîtiers d’épissures NOVUX spéciales SEC constituent une solution idéale pour les applications où les travaux souterrains sont difficiles ou impossibles. Utilisée avec le nouveau câble à fibre rétractable CommScope, cette solution réunit des technologies brevetées et avancées qui respectent des normes de haute performance éprouvées, tout en permettant un déploiement rapide pour un montage horizontal sur la façade extérieure d’un bâtiment.

Au fur et à mesure que la gamme s’étoffera, CommScope déploiera d’autres solutions NOVUX en fibre optique pour répondre aux besoins des fournisseurs de services mondiaux.

Disponibilité

Les boîtiers d’épissures SRC 100 et les boîtiers NOVUX sont désormais disponibles dans le monde entier. Les boîtiers d’épissures SEC 100 et les boîtiers compacts CSC 100 seront déployés dans plusieurs régions au cours des prochains mois.