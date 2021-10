CommScope lance la gamme de connecteurs durcis Prodigy

octobre 2021 par Marc Jacob

Le système Prodigy utilise des connecteurs universels durcis de petite taille pour assurer l’interopérabilité entre différents terminaux à fibre et assemblages de câbles. L’empreinte compacte permet d’utiliser des terminaux plus petits et plus denses, tandis que les connecteurs à alignement automatique minimisent les risques d’erreurs de connexion. Pour faciliter le remplacement et la mise à niveau des câbles, le système permet de déployer des convertisseurs sans remplacer ou épisser le câble de descente.

Prodigy répond aux principales exigences des installations FTTH modernes : vitesse, densité, fiabilité, flexibilité, évolutivité et facilité d’installation. Les points forts du système Prodigy sont les suivants :

• Connecteur universel durci de petite taille pour les environnements à haute densité.

• Alignement automatique auto-guidé avec mécanismes d’auto-verrouillage pour éliminer les erreurs de connexion et les déclenchements accidentels.

• Conception sans rupture permettant la réutilisation du connecteur Prodigy en cas de problèmes de connexion sur le terrain.

• Des ensembles de câbles sont disponibles avec des câbles ronds de 5 mm et des câbles en forme de 8 dans des longueurs allant jusqu’à 600 mètres.