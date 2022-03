CommScope lance Propel

mars 2022 par Marc Jacob

CommScope présente Propel, une plate-forme fibre haut débit conçue pour aider les gestionnaires de datacenters à répondre à l’augmentation exponentielle de la demande de puissance de calcul qu’ils connaissent. Cette nouvelle technologie facilite la migration vers des vitesses de l’ordre du térabit, en fournissant une connectivité fiable et une infrastructure réseau robuste qui s’aligne sur les applications de datacenters qui émergent rapidement, permettant un accès plus rapide et plus efficace aux données.

Les demandes de datacenters ont explosé à mesure que les travailleurs, les étudiants, les infirmières, les entreprises, les collectivités locales et les organismes gouvernementaux ont adopté le cloud computing, les services de streaming et les applications d’IA. L’industrie continue de répondre à une augmentation de la vie économique en ligne en construisant de nouveaux datacenters et en investissant dans des moyens d’augmenter considérablement la capacité des datacenters.

La prochaine évolution de la connectivité des datacenters

Propel facilite la modernisation du réseau en introduisant un câblage à 16 fibres pour permettre les débits de 400 Gbps et 800 Gbps en forte croissance, ainsi que les débits émergents de 1,6 Tbps. Cela permet aux architectures réseau de pointe de fournir une plus grande capacité aux appareils finaux avec une efficacité accrue, ce qui permet de gagner du temps et de l’énergie tout en réduisant considérablement le coût par gigabit.

Les modules Propel sont disponibles en quatre tailles interchangeables, avec des constructions de câbles correspondantes, afin de faciliter l’adaptation des applications aux architectures de système. Tous les composants sont à très faible perte pour des performances optimales et disposent d’un QR code spécifique pour le suivi des performances et les instructions en ligne. Soutenu par la garantie d’assurance d’application SYSTIMAX de CommScope, leader du secteur, Propel est la première plate-forme multifibre Push-On (MPO) 16 fibres du secteur et comprend les éléments suivants :

Panneaux : 1U, 2U, 4U

Packs d’adaptateurs : LC, SN, MPO

Modules : Singlemode et Multi-mode : 8,12, 16 et 24 fibres

Assemblages de câbles : MPO8, 12, 16 et 24 ; SN et LC Uniboot