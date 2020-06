CommScope fait évoluer le réseau Cloud-Managed grâce au Cloud RUCKUS compatible avec l’IA

juin 2020 par Marc Jacob

CommScope annonce RUCKUS Cloud, une plateforme de gestion de réseau à la carte qui permet aux services informatiques des entreprises et aux fournisseurs de service managés (FSG) de régir facilement un réseau convergent LAN et Wi-Fi. Aidé par les technologies de machine learning, d’intelligence artificielle (AI) et s’appuyant sur une base de micro-services programmables, RUCKUS Cloud fusionne la notion de gestion monoposte avec la visibilité du réseau et l’assurance de service. Cela permet aux équipes IT de dépanner plus rapidement et d’améliorer de manière proactive l’expérience de l’utilisateur.

Selon le cabinet d’études Omdia, le marché des réseaux gérés par le cloud connaît un taux de croissance annuel de 28,7 % (revenus d’équipement prévus à 5,5 milliards de dollars et des revenus de logiciels prévus à 1,8 milliard de dollars d’ici 2023). Dans l’ensemble, les déploiements de réseaux publics gérés par le Cloud représenteront 14 % des revenus des réseaux d’entreprise d’ici 2023. En outre, dans le segment du Wi-Fi, près d’un quart de la base installée de points d’accès sera géré par une plateforme de Cloud public.

La plateforme RUCKUS Cloud est construite à partir d’une architecture de contrôle de micro-services qui garantissent une programmation complète, évolutive, réactive et un déploiement rapide de solutions et de fonctionnalités. Etroitement lié à RUCKUS Analytics, RUCKUS Cloud permet d’obtenir un service de gestion intégrée, d’assurance de service et réseau d’intelligence Cloud qui ne nécessite aucun matériel ni aucune fonctionnalité sur site :

• Gestion unifiée filaire et wireless – Avec ce module les procédures intuitives basées sur les adresses IP, contribuent à accélérer la gestion et le contrôle des grands sites vers des centaines de milliers de sites.

• ML et AI - Les outils d’analyse permettent aux services IT de réagir rapidement en cas d’incident et d’empêcher les anomalies du réseau d’atteindre le niveau de service requis.

• API RESTful - Les API conformes à OpenAPI permettent d’automatiser n’importe quelle fonction du réseau, de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés et d’intégrer facilement RUCKUS Cloud dans les systèmes d’entreprise existants.

• Tableau de bord multi-tâches- Permet aux fournisseurs de services mobiles d’offrir des solutions personnalisées et de gérer plusieurs clients en même temps.

• Intelligence réseau - Le module Network Health Monitoring permet aux équipes informatiques de mesurer les performances en fonction des mesures SLA qui reflètent au mieux les exigences de leurs utilisateurs.

• Dépannage des clients - Le module Client Troubleshooting donne une vue d’ensemble de la vie d’une connexion client jusqu’au point de défaillance spécifique, afin qu’elle puisse répondre rapidement et en toute confiance aux problèmes de réseau signalés par les utilisateurs.

• Planification et reporting - Le module Report sauvegarde 12 mois de données historiques dans le Cloud. Il donne aux équipes informatiques la possibilité d’être guidées au mieux dans les décisions futures liées au réseau.

RUCKUS Cloud est un élément fondamental de la vision de CommScope dans la mesure où chaque élément de la connectivité distribuée et de la distribution d’énergie est surveillé et géré à partir d’une console unique basée sur le cloud. CommScope propose de manière unique chaque élément : en partant de la Wi-Fi et le switching, au câblage structuré cuivre et fibre, jusqu’à la connectivité cellulaire interne.