CommScope facilite le déploiement de la 5G

février 2020 par Marc Jacob

Antennes

Dans un récent rapport, ABI Research explique que « la hauteur, le poids et le temps d’installation des antennes sont autant de facteurs clés, qui viennent appuyer l’importance de l’implémentation d’antennes multi-bandes ». Les nouvelles antennes de CommScope répondent aux problèmes d’espace limité et d’installation.

• Antennes de faible largeur : l’ajout de nouvelles antennes sur des sites soumis à des restrictions de zonage ou dont la charge structurelle est limitée peut s’avérer difficile. CommScope propose des antennes de plusieurs longueurs et bandes avec une largeur réduite de 14 % et une charge au vent réduite de 15 %. CommScope est également le seul acteur à proposer 4 séries à bande moyenne pour 43 cm et 3 à bande moyenne pour 39 cm, permettant aux opérateurs de rattacher plus de radios à une seule antenne.

• Solution à empreinte nulle : les solutions « zéro empreinte » de CommScope permettent de résoudre le problème de l’espace limité et de la complexité d’installation :

o Une antenne de station de base CommScope modifiée qui inclut la fonctionnalité 8T8R, des supports de montage pour fixer l’antenne au poteau et des points de montage à l’arrière de l’antenne ;

o Une connexion à une radio 8T8R fournie par l’opérateur

o Et des solutions de connectivité personnalisées telles que des câbles de raccordement, des supports de montage radio et de gestion des câbles, ainsi qu’un service de fixation et de vérification de l’installation.

Connecteur

Aujourd’hui, le nombre de ports augmente, ce qui peut entraîner des confusions et un mauvais câblage. CommScope présente le connecteur de grappe M-LOC afin de prendre en charge l’augmentation des ports d’antenne, résultant de l’utilisation de plusieurs bandes sur une seule antenne. En moins de 5 ans, le nombre de ports est passé de moins de 10 à plus de 20 sur une seule antenne. M-LOC permet d’établir jusqu’à 5 connexions réseau par un simple mouvement de poussée et de verrouillage, réduisant ainsi le temps d’installation de plus de 75 %. Il supprime l’incertitude des connexions de ports aux antennes 8T8R et 4T4R et assure de meilleures performances de rendement, d’intermodulation passive et d’atténuation.

Alimentation

Le déploiement de la 5G implique davantage d’unités radio distantes à haute puissance et dans certaines régions, un passage à une architecture MIMO importante. Pour répondre aux besoins en énergie qui accompagnent ce déploiement, CommScope propose une nouvelle version de sa gamme de solutions PowerShift, une unité à un seul rack, supportant jusqu’à 2 000 watts par circuit, avec des connecteurs d’alimentation à l’avant. Une solution qui répond au problème d’espace limité tandis que les connexions frontales offrent un accès plus facile aux installateurs.