CommScope élargit sa gamme RUCKUS Wi-Fi 6

avril 2021 par Marc Jacob

CommScope annonce les derniers ajouts à sa gamme de points d’accès (PA) Wi-Fi 6 - le RUCKUS H550 pour l’intérieur et le RUCKUS T350 pour l’extérieur - ainsi que de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises et les fournisseurs de services dans RUCKUS SmartZoneOS.

L’environnement moderne des appareils comprend d’innombrables appareils informatiques d’utilisateurs finaux compatibles avec le Wi-Fi ainsi qu’une gamme vertigineuse de points d’extrémité IoT compatibles avec plusieurs technologies sans fil, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth Low Energy (BLE) et le Zigbee. Les H550 et T350 intègrent ces trois protocoles permettant aux entreprises de déployer une infrastructure réseau unique et convergente qui prend en charge les besoins des utilisateurs finaux et les besoins opérationnels (par exemple la gestion des bâtiments et de l’énergie, le suivi des actifs, la sécurité physique et la télémétrie). Les entreprises peuvent gérer ces nouveaux points d’accès à l’aide de n’importe quelle option de gestion RUCKUS, notamment les contrôleurs de réseau basés sur SmartZoneOS, RUCKUS Cloud et RUCKUS Unleashed.

Le point d’accès H550 alimente la chambre hyper-connectée, permettant aux propriétaires et aux exploitants d’hôtels, d’appartements, de dortoirs et d’autres unités de logement multiples (MDU) de fournir plusieurs flux vidéo 4K, de la télévision sur IP, de la réalité virtuelle, de la voix sur IP et des téléchargements ultrarapides. Le point d’accès H550 permettra également la prise en charge des points d’extrémité IoT et des applications associées telles que l’entrée connectée et les alertes du personnel, qui sont facilement activées à l’aide de la suite RUCKUS IoT. Avec un format fin, compact et des ports de commutation intégrés, le H550 peut être caché discrètement derrière ou à côté d’armoires, de bureaux ou de télévisions, fournissant une traversée PoE pour les téléphones VoIP et la TVoIP.

Le T350 AP offre une connectivité extérieure de haute performance dans un format compact, ce qui lui permet de répondre aux exigences esthétiques des espaces intelligents, des installations Wi-Fi communautaires, des aéroports et autres grands lieux publics. En plus des capacités IoT intégrées, le T350 comprend un port USB pour prendre en charge des protocoles sans fil supplémentaires. Le T350 est construit pour supporter les conditions extérieures les plus difficiles, à savoir les températures extrêmes, l’humidité, le vent, le sel et le brouillard.

Les nouveaux points d’accès, comme tous les autres points d’accès et commutateurs RUCKUS, servent de sources de données pour les capacités d’analyse de réseau alimentées par l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) disponibles dans RUCKUS Analytics et à utiliser dans les réseaux gérés par RUCKUS Cloud et les contrôleurs de réseau basés sur SmartZoneOS.

SmartZoneOS est une famille de contrôleurs de réseaux physiques et virtuels de grande envergure utilisés par les fournisseurs de services et les grandes entreprises pour gérer les réseaux câblés et sans fil. Les nouvelles améliorations apportées à SmartZoneOS incluent :

• L’interopérabilité avec Orion Wifi de Google, qui permet aux opérateurs de réseau de participer au marché mondial du déchargement cellulaire.

• L’intégration native de Hotspot 2.0 (y compris la version 3) et de RadSec, qui simplifie les opérations d’OpenRoaming pour les fournisseurs de services, améliore le confort des abonnés, des invités et des visiteurs et ouvre de nouvelles possibilités de revenus liés à l’itinérance.

• Une interface utilisateur réorganisée qui améliore l’expérience de l’administrateur grâce à une navigation aisée, une nouvelle fonctionnalité de recherche et de " favoris ", et un temps de réponse plus rapide.

• Une fonctionnalité de connexion sociale, qui permet aux opérateurs de faciliter, plus que jamais, l’expérience positive des clients, et un portail captif amélioré qui simplifie les opérations pour les administrateurs.