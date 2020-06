CommScope collabore avec Resonai

juin 2020 par Marc Jacob

CommScope et Resonai Inc, une société d’intelligence artificielle et de réalité augmentée (AR), collaborent pour explorer la création d’une application basée sur la plateforme Vera de Resonai. Cette application permettrait de tirer parti des avantages de la AR pour l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures de communication dans un bâtiment. CommScope se concentre ainsi sur la gestion automatisée de l’infrastructure et inclut la technologie de réalité augmentée de Vera ainsi que plusieurs produits de connectivité de CommScope pour les bâtiments.