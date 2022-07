CommScope collabore avec Microsoft

juillet 2022 par Marc Jacob

CommScope a déployé avec succès la solution combinée - utilisant le MEC privé de Microsoft Azure et les points d’accès CBRS CommScope - dans son propre centre d’innovation de fabrication à Shakopee, dans le Minnesota. Grâce à ce réseau sans fil privé à faible latence et connecté au cloud, CommScope améliore déjà l’efficacité opérationnelle et la souplesse de fabrication de ses installations.

Cette solution apporte aux ingénieurs d’usine des applications de réalité augmentée et des outils de fabrication basés sur le cloud. Cela comprend une formation technologique immersive, des données agrégées sur la chaîne de montage et une assistance à distance en temps réel pour améliorer les temps de montée en puissance de la production et les capacités des ouvriers. CommScope exploite également son réseau sans fil à faible latence pour mobiliser les équipements de test sur la chaîne de production. Par exemple, des microscopes spécialisés sont maintenant mobilisés pour que les tests de qualité des fibres optiques puissent être effectués n’importe où et en temps réel, au lieu de retirer le produit de la chaîne.