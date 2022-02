CommScope collabore avec Meta Connectivity pour accélérer l’adoption de l’Open RAN

février 2022 par Marc Jacob

Alors que la demande de connectivité se développe à un rythme effréné, l’infrastructure qui la prend en charge doit croître et s’améliorer. Pour répondre à cette exigence, CommScope travaillera avec Meta Connectivity, aux côtés d’un réseau d’entreprises de l’écosystème industriel dans le cadre du programme Evenstar, dans le but de concevoir et de construire des composants RAN flexibles et efficaces.

Cette collaboration sera axée sur le développement d’un modèle de référence MIMO massif (mMIMO) basé sur les spécifications d’interopérabilité de l’Alliance O-RAN. Le MIMO massif augmente considérablement l’efficacité spectrale afin de fournir une plus grande capacité de réseau et une couverture plus large. Les deux organisations coopéreront sur les exigences architecturales de haut niveau, les interfaces radio et d’antenne normalisées ouvertes et les conceptions de calibrage des meilleures techniques.

La conception de référence mMIMO offrira aux opérateurs la possibilité de dissocier davantage les éléments de filtre/antenne de l’unité radio, favorisant la flexibilité et offrant des options de mise en œuvre au marché.

Meta Connectivity travaille avec des fournisseurs de logiciels d’unités de contrôle et de distribution qui géreront les tests d’interopérabilité, tandis que CommScope prendra en charge les tests Over-the-Air (OTA) et la caractérisation de l’antenne dans un environnement de laboratoire.