CommScope annonce un nouveau Vice-Président Senior et responsable de la division Venue and Campus Networks

janvier 2022 par Marc Jacob

CommScope annonce la nomination de Markus Ogurek au poste de Vice-Président Senior et responsable de la division Venue and Campus Networks. Il sera responsable du développement et de la croissance des produits et applications en ce qui concerne les réseaux, la téléphonie mobile et la sécurité.