Comarch et InterCloud s’associent autour d’une offre cloud

avril 2021 par Marc Jacob

A mesure que les entreprises migrent leurs ressources informatiques vers le cloud, elles se rendent compte qu’une stratégie cloud efficace ne peut réussir sans une connectivité appropriée et efficace. Pour soutenir son développement dans les secteurs de la Santé, du Retail, de l’Industrie et du Négoce, et ainsi fournir à ses clients la meilleure qualité de service possible, Comarch s’est associé à InterCloud. Une association qui vise à offrir un service d’accès au cloud Comarch alliant performance, transparence et sécurité des données.

Leader européen de la connectivité au cloud, InterCloud s’appuie sur une technologie qui offre un accès fiable, flexible et transparent aux applications hébergées sur le cloud, répondant à la fois aux besoins de sécurité et de conformité des entreprises.

A travers ce partenariat, InterCloud permet aux utilisateurs du cloud Comarch une connexion directe, rapide et sécurisée avec ses Data Centers, les ressources qui y sont hébergées et l’ensemble de ses services (SaaS, PaaS, IaaS, et colocation).

Avec ses 18 datacenters répartis stratégiquement en Europe (dont 2 en France, sur Lille et Paris), en Asie, en Amérique et en Australie, Comarch fournit non seulement des services d’hébergement, mais aussi des solutions complètes de bout en bout à ses clients du monde entier. En s’associant à InterCloud, Comarch entend faire bénéficier à ses clients d’un accès direct et sécurisé à son cloud public et privé certifié HDS, son PowerCloud (cloud IBM), et à ses solutions SaaS destinées à accompagner les entreprises du Retail, du Négoce, de l’Industrie et de la Santé dans leur transformation digitale. Et cela, dans l’ensemble des pays et régions où la société est présente.

L’interconnexion directe entre les Data Centers Comarch et ses clients via InterCloud offre un contrôle total sur leurs applications et une visibilité optimale de leurs stratégies multi cloud. Grâce à une plateforme de gestion offrant une vision unifiée de l’état des liens et des flux réseaux, tous fournisseurs cloud confondus, les clients sont en mesure de gérer la distribution des flux grâce à un système de priorisation dont ils ont le contrôle. Un service qui garantit de faibles latences et vient renforcer la gouvernance et l’agilité des entreprises dans leur usage du cloud.

La migration des Systèmes d’Information des entreprises vers le cloud, une tendance déjà forte ces dernières années, s’est considérablement renforcée en 2020 avec la mise en place urgente et nécessaire du télétravail dans une majorité de sociétés, qui ont dû de ce fait trouver des solutions permettant un accès de n’importe où à diverses ressources et applications métiers. Cette externalisation informatique s’accompagne d’enjeux forts en termes de performance, de volume et de sécurisation des données, au cœur de la stratégie des entreprises. Des enjeux auxquels Comarch et InterCloud apportent des réponses concrètes.