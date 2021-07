ComCyber et entreprises : Comment protéger les Français contre les cyberattaques ?

juillet 2021 par TheGreenBow

L’édition #2 de la nouvelle WebTV de TheGreenBow accueille Didier Tisseyre, Général commandant de la cyberdéfense . Face aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées et ciblées touchant tant des acteurs institutionnels et économiques que de simples particuliers, TheGreenShow met en lumière les actions concrètes de protection à mener par l’État et les entreprises.

Le général Didier Tisseyre, spécialiste de la sécurité informatique veillant sur la cyberdéfense militaire depuis septembre 2019 redoute particulièrement « une attaque massive sur les systèmes du ministère des Armées, venant « de groupes plus élaborés qui sont peut-être animés par des États. ». Didier Tisseyre évoque un état de crise permanente, « on n’est pas dans un triptyque « paix-crise-guerre », « ….dans le cyberespace, on est plutôt dans un continuum de compétition, de contestation et après, de confrontation. »

Comment la France peut-elle rester résiliente face à la menace, garder sa capacité économique, politique, et protéger la vie de la cité et des institutions ? Le COMCYBER, état-major cyber au sein de l’État-major des Armées dispose de capacités importantes de planification et de conduite d’opérations. Mais, Didier Tisseyre souligne l’importance de créer des partenariats avec le secteur privé, comme le Pôle d’excellence cyber ou la Cyber Défense Factory pour partager la préoccupation du niveau de cybersécurité et réaliser des projets communs.

TheGreenShow est une émission ouverte aux contributions du public. Parmi celles-ci, une question abordant l’informatique quantique a été posée à Didier Tisseyre. Dans sa réponse, le général mentionne les réflexions sur des algorithmes de chiffrement post-quantiques et l’importance d’une approche hybride, « à la fois post-quantique et classique pour pouvoir résister. C’est l’un des éléments où la France est très bien positionnée. », « on n’a pas pris de retard, contrairement à certains domaines comme le Big Data, l’IA. »

Pour regarder cette deuxième émission TheGreenShow : https://lnkd.in/dBzGyCh

Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows, TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019, TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié. Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises.