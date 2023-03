Colt renforce son partenariat avec Equinix

mars 2023 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce la mise en place d’une nouvelle connectivité logicielle dans quatre pays, étendant ainsi sa collaboration de longue date avec Equinix, Inc. Les entreprises ont désormais accès à l’infrastructure On Demand de Colt interconnectée avec Equinix Fabric™ en Espagne, en Italie et en Suède, comme en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, à Singapour et à Hong Kong.

L’extension de la collaboration entre Colt et Equinix renforce leur engagement de longue date en faveur d’un écosystème de partenaires internationaux et répond à la demande croissante dans ces régions clés.

Le réseau Colt On Demand s’interconnecte de manière transparente et dynamique avec Equinix Fabric à travers l’Europe et l’Asie. Il offre un accès flexible pour la connectivité au dernier kilomètre vers les datacenters Equinix International Business Exchange™ (IBX®) et en particulier vers Equinix Digital Services ; Les entreprises ont ainsi le choix, la diversité et la visibilité de leur infrastructure pour optimiser leur offre de services.

Avec Colt On Demand Interconnect, les organisations peuvent :

• Se connecter en quasi temps réel à leurs locaux, grâce à l’empreinte Colt On-Demand (31 000 immeubles de bureaux on-net connectés dans 11 régions) à la Platform Equinix®, offrant une connectivité de bout en bout aux datacenters et aux services numériques Equinix ;

• Faire évoluer rapidement leur infrastructure pour répondre aux besoins des clients ;

• Répondre plus rapidement à l’évolution rapide des conditions du marché ;

• Mettre en œuvre des programmes complexes de transformation numérique, en sachant qu’ils disposent d’une infrastructure flexible et résiliente basée sur l’usage à la demande ;

• Accélérer et optimiser leur migration vers le cloud, en supprimant le besoin de matériel sur site et en soutenant les initiatives ESG ;

• Bénéficier d’un accès à une infrastructure sécurisée et résiliente de bout en bout et d’un support après-vente de premier ordre dans le cadre d’un écosystème de partenaires mondial unique.

Colt observe une augmentation significative du nombre de clients à la demande qui gèrent en toute autonomie leurs services réseau, avec une croissance à deux chiffres des revenus en 2022. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023 et bien au-delà.