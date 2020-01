Colt renforce son offre Voice Services et de ses fonctionnalités

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Colt Technology Services annonce l’extension de son offre Voice Services à l’Australie, à la Bulgarie, à la Croatie et à la Hongrie. C’est désormais 29 pays à travers le monde qui bénéficient de cette offre. Cette extension s’inscrit dans le cadre de l’expansion mondiale de l’évolution de ces services qui vont être également disponibles à Singapour, en Slovaquie, au Canada et aux Etats-Unis.

Dans un environnement en pleine métamorphose, Colt met en œuvre toute la puissance de la connectivité pour y apporter sa contribution de manière significative. Cette connectivité en constitue l’un des principaux vecteurs. L’objectif de cette contribution est d’éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises qui cherchent à accroître leur présence internationale.

Avec Voice Services, les entreprises peuvent désormais proposer des numéros de téléphone gratuits ou d’autres numéros locaux. Elles peuvent également automatiser le routage complexe des appels via un portail unique en ligne. Cela permet de mettre en place facilement et rapidement des centres d’appels virtuels. Cette mise en place assure une gestion efficace et rapide des appels entrants et sortants, la mise en attente des appels, le SVI (réponse vocale interactive), le renvoi d’appel, le suivi et le reporting. Elles permettent ainsi aux entreprises de se focaliser sur leurs clients pour générer de la croissance et se développer.

Les entreprises ont la possibilité d’accéder rapidement et facilement à un certain nombre des services grâce au portail Voice On Demand de Colt. Ce portail permet aux utilisateurs d’avoir une liste détaillée de leurs numéros de téléphone, un accès à des informations complètes et centralisées de tous les pays, aux commandes à des commandes en libre-service et à un enregistrement complet des commandes passées. Un des principaux avantages est de disposer d’un processus numérique entièrement automatisé et cela du début à la fin de la commande.

L’extension de l’offre Voices Services de Colt Technology Services dans les différents pays est disponible dès à présent.