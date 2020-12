Colt renforce sa collaboration avec Equinix pour proposer une connectivité à la demande

décembre 2020 par Marc Jacob

Colt Technology Services renforce sa collaboration avec Equinix dans le cadre du déploiement d’une connectivité agile et à la demande pour Equinix Fabric. Equinix Fabric connecte directement, de manière sécurisée et dynamique l’infrastructure distribuée et les écosystèmes numériques sur la plateforme Equinix.

Avec le renforcement de cette collaboration, les entreprises pourront disposer d’une connectivité performante pour leurs locaux, grâce à l’empreinte du réseau Colt IQ qui connecte actuellement plus de 29 000 immeubles de bureaux à travers le monde. Cette empreinte comprend également la connectivité aux data centres en dehors de l’écosystème Equinix.

Cette interconnexion à la demande entre Colt et Equinix Fabric est entièrement automatisée via une API. Elle simplifie encore l’expérience de bout en bout. Grâce à cette connectivité, les entreprises ont désormais un contrôle total sur leur infrastructure numérique, ce qui leur permet d’offrir une expérience client unique et de bénéficier d’une plus grande flexibilité sur leur réseau.

La collaboration entre Colt et Equinix a été annoncée pour la première fois en 2017. Aujourd’hui, les deux entreprises font évoluer leur offre pour renforcer leurs aides aux entreprises dans leurs transformations numériques rapides et continues.

La proposition On Demand de Colt permet aux entreprises de s’auto-provisionner en quelques minutes en connectivité de haut débit et sécurisée, et ainsi d’augmenter ou de réduire la bande passante en temps réel. Colt On Demand est géré par un portail client en ligne qui permet d’acheter de la connectivité selon un modèle commercial flexible et payant.

Colt On Demand pour Equinix Fabric devrait être lancé en Europe et en Asie à partir du premier trimestre 2021.