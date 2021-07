Colt rejoint l’écosystème d’IBM pour déployer la 5G et des solutions Edge

juillet 2021 par Marc Jacob

Colt Technology Services annonce sa collaboration avec IBM pour accompagner ses clients dans le déploiement de leur stratégie Edge Computing. Cette stratégie est conçue pour leur permettre de migrer facilement leurs données et applications dans des environnements hybrides, et des data centres privés vers la périphérie. Colt, fournisseur de solutions de connectivité à la demande et à haut débit, travaillera avec IBM pour explorer conjointement des cas d’utilisation innovants utilisant IBM Cloud Satellite et Edge Application Manager, conçus pour accompagner les entreprises clientes dans le monde entier à travers 29 000 immeubles de bureaux connectés.

Les entreprises adoptent de nouvelles technologies Cloud conçues pour relever leurs défis commerciaux, mais la gestion de ce nouveau paradigme d’infrastructure distribuée n’est pas simple. En particulier, lorsque ces applications ont des exigences strictes liées à l’emplacement, comme une faible latence, la conformité des données régionales au Règlement Général sur la Protection des Donnée (RGPD) et la résilience. Dans le cadre d’essais, la collaboration entre Colt et IBM a montré dans quelle mesure le déploiement d’IBM Cloud Satellite sur la plateforme edge de Colt peut être simplifié pour les clients. IBM Cloud Satellite est l’offre de cloud hybride d’IBM, basée sur Red Hat OpenShift, qui permet aux clients de déployer des services cloud IBM sécurisés et ouverts où ils le souhaitent, sur site, sur un cloud public ou à la périphérie. Les machines virtuelles pour IBM Cloud Satellite peuvent être instanciées et configurées à l’aide d’un outil de gestion et d’orchestration avec un provisionnement sans contact. En outre, les capacités de mise en réseau à la demande de Colt sont conçues pour permettre le provisionnement de la connectivité essentielle en temps quasi réel, afin de faciliter les déploiements de cloud distribué avec IBM Edge Application Manager pour ses clients (dans des secteurs tels que la vente au détail et la santé) dans 29 000 immeubles de bureaux.

Un récent rapport de l’IBM Institute for Business Value, intitulé "Why organisations are betting on edge computing : Insights from the edge", a révélé que 91 % des 1 500 cadres interrogés prévoyaient de mettre en œuvre des stratégies d’edge computing pour leur entreprise dans les cinq ans à venir. IBM Edge Application Manager, une solution de gestion autonome qui s’exécute sur Red Hat OpenShift, permet le déploiement sécurisé, les opérations continues et la gestion à distance des charges de travail d’entreprise en matière d’IA, analytique et IoT, afin de fournir des analyses et des informations en temps réel à grande échelle. L’introduction d’Intel® Secure Device Onboard (SDO) rendu disponible en open source par la Linux Foundation, permet un provisionnement zéro-touch des nœuds de périphérie, et permet un support multi-tenant pour les entreprises afin de gérer jusqu’à 40 000 appareils de périphérie simultanément par hub de périphérie. IBM Edge Application Manager est la première solution du secteur alimentée par le projet open source Open Horizon de la Fondation Linux.

Colt fait partie de l’écosystème de partenaires d’IBM, collaborant avec plus de 30 équipementiers, fournisseurs de réseaux, d’informatique et de logiciels pour mettre en œuvre des solutions cloud-natives basées sur des standards ouverts, capables de gérer de manière autonome les applications périphériques à grande échelle. L’écosystème de partenaires d’IBM alimente les environnements de cloud hybride en aidant les clients à gérer et à moderniser les charges de travail, du bare-metal au multi-cloud et tout ce qui se trouve entre les deux, avec Red Hat OpenShift, la plateforme Kubernetes d’entreprise leader du marché.