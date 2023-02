Colt premier client du nouveau datacenter d’Equinix de Barcelone

février 2023 par Marc Jacob

Equinix, Inc. annonce la construction de son deuxième datacenter dans l’agglomération de Barcelone (Espagne). La mise en service de ce nouveau permettra à Colt Technology Services de renforcer sa présence et son offre de services réseau dans le bassin méditerranéen.

Le nouveau site d’Equinix renforcera la position stratégique de Barcelone permettant à la métropole catalane de devenir un hub stratégique pour la connexion des câbles sous-marins pour les communications de données entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Les principaux câbles comprennent : 2Africa, qui relie les principales métropoles côtières de tout le continent africain et de la péninsule arabique ; le câble Europe Moyen-Orient Inde d’Aqua Comms, qui doit relier Barcelone à Salalah et Mumbai ; Medloop de Sipartech, qui relie Barcelone à Ajaccio, Gênes et Marseille ; et le câble Medusa, qui doit relier Barcelone à Lisbonne et à un certain nombre de métropoles méditerranéennes, européennes et africaines importantes.

Cette importante connectivité numérique sera renforcée par la plate-forme mondiale d’Equinix, qui compte plus de 245 datacenters, dont des métropoles méditerranéennes clés comme Bordeaux, Gênes, Lisbonne et Milan.

Jim Poole, vice-président d’Equinix, explique : « les câbles sous-marins jouent un rôle essentiel dans le développement et l’évolution du monde numérique. Après le retard causé par la crise sanitaire, nous prévoyons de nombreux progrès au cours des deux prochaines années. Les câbles sous-marins fournissent la capacité sous-jacente entre les métropoles de différents continents, tandis qu’Equinix démocratise cette capacité, la rendant facilement accessible à un large éventail d’entreprises leur permettant une expansion internationale rapide sans investissement CAPEX important. »

Centre de renommée mondiale pour l’innovation et l’expertise technique, Barcelone continue d’attirer et d’héberger de grandes organisations internationales et des entreprises technologiques telles que Airbnb, Amazon, Google, HP, Microsoft et Ubisoft. La nouvelle implantation d’Equinix, qui sera connue sous le nom de datacenter BA2 International Business Exchange™ (IBX®), sera située à côté du site BA1 de l’entreprise, formant ainsi un campus et un écosystème numérique dense.

« L’Espagne est un marché numérique de plus en plus important et un hub incontournable de la connectivité dans le bassin méditerranéen. Notre présence future sur le nouveau site Equinix de Barcelone s’appuiera sur notre connectivité métropolitaine existante dans le pays. En renforçant notre présence, nous sommes bien positionnés pour accompagner la croissance des entreprises, en proposant aux entreprises locales et internationales un accès à notre réseau Colt IQ Network. Nous travaillons depuis longtemps avec Equinix et nous aidons ensemble les entreprises dans leur transformation numérique grâce à nos services réseau flexibles et à la demande », souligne Joan Monraba, Country Manager de Colt Technology Services en Espagne.

Les sites d’Equinix à Barcelone permettent à Colt de faire partie d’un écosystème numérique hautement connecté. Avec Equinix, Colt offre une infrastructure numérique sécurisée et rapide à la vitesse d’un logiciel, avec des services de réseau automatisés, virtuels et de type bare metal, pour connecter et utiliser le réseau à la demande.